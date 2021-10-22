ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» подпишет новый контракт с Бареллой

вчера, 12:37

«Интер» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в клубе надеются завершить переговоры к ноябрю. Соглашение будет подписано на 5 лет, зарплата 24-летнего хавбека, которым интересуется «Ливерпуль», составит 5 млн евро за сезон плюс бонусы.

Нынешний контракт Бареллы с «Интером» истекает летом 2024 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:29
Интер уделяет приоритетное внимание продлению контрактов Николо Бареллы и Марцело Брозовича.

Согласно сообщениям итальянских СМИ, Интер сосредоточен на том, чтобы связать своих двух лучших полузащитников долгосрочными контрактами в ближайшие пару месяцев.

«Интер» хочет как можно скорее завершить переговоры с Николо Бареллой и Марцело Брозовичем, чтобы они могли внести некоторую стабильность в команду.

Как написал Володя(STVA 1): «Как говорят это надо было сделать ещё вчера».
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:51
Хороший полузащитник.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:45
Как говорят это надо было сделать ещё вчера
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:40
Правильное решение.
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