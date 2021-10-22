«Интер» подпишет новый контракт с Бареллой

«Интер» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, в клубе надеются завершить переговоры к ноябрю. Соглашение будет подписано на 5 лет, зарплата 24-летнего хавбека, которым интересуется «Ливерпуль», составит 5 млн евро за сезон плюс бонусы.
Нынешний контракт Бареллы с «Интером» истекает летом 2024 года.
Согласно сообщениям итальянских СМИ, Интер сосредоточен на том, чтобы связать своих двух лучших полузащитников долгосрочными контрактами в ближайшие пару месяцев.
«Интер» хочет как можно скорее завершить переговоры с Николо Бареллой и Марцело Брозовичем, чтобы они могли внести некоторую стабильность в команду.
Как написал Володя(STVA 1): «Как говорят это надо было сделать ещё вчера».
Согласно сообщениям итальянских СМИ, Интер сосредоточен на том, чтобы связать своих двух лучших полузащитников долгосрочными контрактами в ближайшие пару месяцев.
«Интер» хочет как можно скорее завершить переговоры с Николо Бареллой и Марцело Брозовичем, чтобы они могли внести некоторую стабильность в команду.
Как написал Володя(STVA 1): «Как говорят это надо было сделать ещё вчера».