«Интер» подпишет новый контракт с Бареллой

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вчера, 12:37

«Интер» близок к подписанию нового контракта с полузащитником , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в клубе надеются завершить переговоры к ноябрю. Соглашение будет подписано на 5 лет, зарплата 24-летнего хавбека, которым интересуется «Ливерпуль», составит 5 млн евро за сезон плюс бонусы.

Нынешний контракт Бареллы с «Интером» истекает летом 2024 года.