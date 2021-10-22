Клопп уговаривает «Ливерпуль» согласиться на требования Салаха по контракту

Юрген Клопп уговаривает руководство «Ливерпуля», чтобы те согласились с требованиями Мохамеда Салаха по новому контракту, сообщает Football Insider.
По информации источника, 29-летний египетский игрок рассчитывает на более крупную зарплату в новом соглашении. Клопп призывает клуб выполнить эти условия, чтобы гарантировать сохранение Салаха в составе «красных».
Нынешний контракт Салаха с клубом истекает летом 2023 года.
Это риск, так что пускай разбираются, сбивают цену, либо продают следующим летом, пока Юра в клубе, в теории, он найдет и взрастит замену, если Юра еще года два будет в клубе. Так что я готов принять оба решения клуба, если они будут иметь под собой весомые аргументы.
Мое мнение - Салаха можно заменить, но это будет сделать не просто. Поэтому надо пытаться продлить за вменяемые деньги, а если нет - выгодно продать.
Это риск, так что пускай разбираются, сбивают цену, либо продают следующим летом, пока Юра в клубе, в теории, он найдет и взрастит замену, если Юра еще года два будет в клубе. Так что я готов принять оба решения клуба, если они будут иметь под собой весомые аргументы.
Мое мнение - Салаха можно заменить, но это будет сделать не просто. Поэтому надо пытаться продлить за вменяемые деньги, а если нет - выгодно продать.
Однако, теперь, его форма в этом сезоне поставила его контрактную ситуацию в центр разговоров в «Ливерпуле». Салах забил 12 голов в 11 играх, включая дубль против «Атлетико Мадрида» во вторник.
В результате многие люди, в том числе босс красных Юрген Клопп, назвали его лучшим игроком в мире. Клопп сейчас оказывает «огромное давление» на владельцев, чтобы они заключили с Салахом новый контракт. Менеджер может хвалить нападающего в своих интервью СМИ. Однако в отчете утверждается, что он выводит это на новый уровень.
Клопп также в частном порядке заявил, что проигрыш Салаха из-за тупиковой ситуации с контрактом совершенно неприемлем.
Действительно, финансовые обязательства, как сообщается, являются ключевым камнем преткновения. Они отказались предоставить 30-летнему Джорджинио Вейналдуму предпочтительные условия, поэтому он ушел.
Салах находится в той же возрастной группе, что и полузащитник. В одном из отчетов утверждалось, что он хочет 500 000 фунтов стерлингов в неделю.
В любом случае Салах хочет подписать новый контракт до лета 2026 года. Он уверен, что сможет показать тот же уровень формы, который демонстрировал с момента переезда на Энфилд в 2017 году.
Он забил 100 голов в чемпионате за «красное время» - за самое быстрое время в истории клуба.
Я уже раньше написал об этом, что клуб в последнее время заработал много денег в Лиге чемпионов, еще дал «цифры» заработанные от телевидения. Они вполне могут себе позволить дать такие деньги. А Салах именно тот самый, который заслужил.
Однако, теперь, его форма в этом сезоне поставила его контрактную ситуацию в центр разговоров в «Ливерпуле». Салах забил 12 голов в 11 играх, включая дубль против «Атлетико Мадрида» во вторник.
В результате многие люди, в том числе босс красных Юрген Клопп, назвали его лучшим игроком в мире. Клопп сейчас оказывает «огромное давление» на владельцев, чтобы они заключили с Салахом новый контракт. Менеджер может хвалить нападающего в своих интервью СМИ. Однако в отчете утверждается, что он выводит это на новый уровень.
Клопп также в частном порядке заявил, что проигрыш Салаха из-за тупиковой ситуации с контрактом совершенно неприемлем.
Действительно, финансовые обязательства, как сообщается, являются ключевым камнем преткновения. Они отказались предоставить 30-летнему Джорджинио Вейналдуму предпочтительные условия, поэтому он ушел.
Салах находится в той же возрастной группе, что и полузащитник. В одном из отчетов утверждалось, что он хочет 500 000 фунтов стерлингов в неделю.
В любом случае Салах хочет подписать новый контракт до лета 2026 года. Он уверен, что сможет показать тот же уровень формы, который демонстрировал с момента переезда на Энфилд в 2017 году.
Он забил 100 голов в чемпионате за «красное время» - за самое быстрое время в истории клуба.
Я уже раньше написал об этом, что клуб в последнее время заработал много денег в Лиге чемпионов, еще дал «цифры» заработанные от телевидения. Они вполне могут себе позволить дать такие деньги. А Салах именно тот самый, который заслужил.