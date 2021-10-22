ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Клопп уговаривает «Ливерпуль» согласиться на требования Салаха по контракту

вчера, 08:48

Юрген Клопп уговаривает руководство «Ливерпуля», чтобы те согласились с требованиями Мохамеда Салаха по новому контракту, сообщает Football Insider.

По информации источника, 29-летний египетский игрок рассчитывает на более крупную зарплату в новом соглашении. Клопп призывает клуб выполнить эти условия, чтобы гарантировать сохранение Салаха в составе «красных».

Нынешний контракт Салаха с клубом истекает летом 2023 года.

Все новости
В «Интере» подтвердили, что клуб близок к продлению контракта с Бареллой
Сегодня, 12:39 Комментарии1
СлухиПереговоры «Ливерпуля» с агентом Салаха о новом контракте зашли в тупик
Сегодня, 11:58 Комментарии11
Селюк: «Гогуа не будет получать зарплату в ЦСКА просто так, как Фукс»
Вчера, 12:54 Комментарии8
Слухи«Интер» подпишет новый контракт с Бареллой
Вчера, 12:37 Комментарии4
СлухиГогуа может расторгнуть контракт с ЦСКА на следующей неделе
Вчера, 10:12 Комментарии12
Лапорта: «„Барса“ должна была сделать всё возможное, чтобы Фати остался»
Вчера, 09:41 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:11
В сообщении говорится, что менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп начал оказывать серьезное давление на владельцев клуба, пытаясь получить новый контракт с Мохамедом Салахом. Будущее 29-летнего игрока стало горячей темой в последнее время, поскольку он приближается к заключительным двум годам своей сделки.

Однако, теперь, его форма в этом сезоне поставила его контрактную ситуацию в центр разговоров в «Ливерпуле». Салах забил 12 голов в 11 играх, включая дубль против «Атлетико Мадрида» во вторник.

В результате многие люди, в том числе босс красных Юрген Клопп, назвали его лучшим игроком в мире. Клопп сейчас оказывает «огромное давление» на владельцев, чтобы они заключили с Салахом новый контракт. Менеджер может хвалить нападающего в своих интервью СМИ. Однако в отчете утверждается, что он выводит это на новый уровень.

Клопп также в частном порядке заявил, что проигрыш Салаха из-за тупиковой ситуации с контрактом совершенно неприемлем.

Действительно, финансовые обязательства, как сообщается, являются ключевым камнем преткновения. Они отказались предоставить 30-летнему Джорджинио Вейналдуму предпочтительные условия, поэтому он ушел.
Салах находится в той же возрастной группе, что и полузащитник. В одном из отчетов утверждалось, что он хочет 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

В любом случае Салах хочет подписать новый контракт до лета 2026 года. Он уверен, что сможет показать тот же уровень формы, который демонстрировал с момента переезда на Энфилд в 2017 году.

Он забил 100 голов в чемпионате за «красное время» - за самое быстрое время в истории клуба.

Я уже раньше написал об этом, что клуб в последнее время заработал много денег в Лиге чемпионов, еще дал «цифры» заработанные от телевидения. Они вполне могут себе позволить дать такие деньги. А Салах именно тот самый, который заслужил.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:43, ред.
Если там Салах действительно требует 500к фунтов в неделю зарплаты - тогда позиция клуба полностью понятна. при 350-380 можно было бы и продлить, но пол ляма 29 летнему игроку игра которого завязана на скорости и ловкости... будет ли он таким же бодрым даже через 2 года? - логичный вопрос.
Это риск, так что пускай разбираются, сбивают цену, либо продают следующим летом, пока Юра в клубе, в теории, он найдет и взрастит замену, если Юра еще года два будет в клубе. Так что я готов принять оба решения клуба, если они будут иметь под собой весомые аргументы.
Мое мнение - Салаха можно заменить, но это будет сделать не просто. Поэтому надо пытаться продлить за вменяемые деньги, а если нет - выгодно продать.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 11:05
Жмотятся амеры, там еще в бейсбол надо вкладываться, да и вообще это не в культуре амерских бизнесов сорить деньгами. Не знаю, я был бы рад если бы клуб приобрели шейхи.
L. F. С.
L. F. С. ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:03
Где же это интересно Салах пропал в прошлом сезоне? 37 очков по гол+пас, всем бы так пропадать.
Самый стабильный игрок Ливерпуля.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:30
Клопп прав. Салах нужен Ливерпулю. Нужно соглашаться на его условия иначе где взять игрока такого уровня? Если кого то покупать то еще дороже выйдет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:09
Нужно договариваться
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:01
Салах в прошлом сезоне пропал. В этом засверкал, где гарантия что он в этом сезоне не погаснет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:52
За процент работает ..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:51
На этом игроке Ливерпуль и держится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100