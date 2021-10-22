Клопп уговаривает «Ливерпуль» согласиться на требования Салаха по контракту

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вчера, 08:48

уговаривает руководство «Ливерпуля», чтобы те согласились с требованиями по новому контракту, сообщает Football Insider.

По информации источника, 29-летний египетский игрок рассчитывает на более крупную зарплату в новом соглашении. Клопп призывает клуб выполнить эти условия, чтобы гарантировать сохранение Салаха в составе «красных».

Нынешний контракт Салаха с клубом истекает летом 2023 года.