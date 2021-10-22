«Барселона» поговорила с Райолой о де Лигте

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вчера, 12:48

Каталонская «Барселона» не оставляет попыток подписать из «Ювентуса». Боссы клуба уже связались с Мино Райолой, который является агентом игрока. Напомним, что за «Барселону» уже выступает друг де Лигта. Именно этот факт, по мнению «Барсы, должен стать решающим.

Сумма выкупа футболиста составляет 150 млн евро. Райола уверяет боссов каталонцев, что есть возможность сесть за стол переговоров и снизить эту цифру.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется английский гранд.