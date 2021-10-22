«Барселона» поговорила с Райолой о де Лигте

Каталонская «Барселона» не оставляет попыток подписать Матийса де Лигта из «Ювентуса». Боссы клуба уже связались с Мино Райолой, который является агентом игрока. Напомним, что за «Барселону» уже выступает Френки де Йонг - друг де Лигта. Именно этот факт, по мнению «Барсы, должен стать решающим.
Сумма выкупа футболиста составляет 150 млн евро. Райола уверяет боссов каталонцев, что есть возможность сесть за стол переговоров и снизить эту цифру.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется английский гранд.
Де Лигт не работал так сильно, как ожидалось, с тех пор, как он прибыл в Турин из «Аякса» в 2019 году. Травмы и заклинания команды из-за формы Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини привели к тому, что он пропустил длительные периоды в составе «Юве».
Голландца не устраивает его положение в клубе, и недавний приезд нового тренера Массимилиано Аллегри мало что сделал для подавления его волнений.
Агент Де Лигта, Мино Райола, уже выясняет возможное место назначения для своего клиента в ближайшем будущем. Один из самых активных клубов - это «Барселона», которая стремится заменить Жерара Пике в своей защитной линии.
Барса была среди фаворитов, которые хотели подписать Де Лигта еще в 2019 году, но в конечном итоге их переиграл Ювентус. Теперь понятно, что игрок сожалеет о своем решении и может быть готов перейти на "Камп Ноу", где он будет гарантированным игроком в стартовом составе.
Райола также поговорил с «Челси», у которого могут быть проблемы с защитой. Неопределенность остается по поводу контракта Антонио Рудигера, и Тьяго Силва, вероятно, уйдет в конце сезона. Однако Андреас Кристенсен, сделка которого истекает летом, близок к тому, чтобы написать новые условия.
В контракте Де Лигта есть пункт о выпуске на 150 миллионов евро, который вступит в силу в 2022 году, и хотя это, вероятно, слишком много для любого клуба, чтобы заплатить на текущем рынке, Ювентус все еще может быть открыт для летних распродаж.
Они потратили 75 миллионов евро на обеспечение его услуг и будут стремиться возместить часть из них, если он останется недовольным в клубе.
Де Лигт не работал так сильно, как ожидалось, с тех пор, как он прибыл в Турин из «Аякса» в 2019 году. Травмы и заклинания команды из-за формы Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини привели к тому, что он пропустил длительные периоды в составе «Юве».
Голландца не устраивает его положение в клубе, и недавний приезд нового тренера Массимилиано Аллегри мало что сделал для подавления его волнений.
Агент Де Лигта, Мино Райола, уже выясняет возможное место назначения для своего клиента в ближайшем будущем. Один из самых активных клубов - это «Барселона», которая стремится заменить Жерара Пике в своей защитной линии.
Барса была среди фаворитов, которые хотели подписать Де Лигта еще в 2019 году, но в конечном итоге их переиграл Ювентус. Теперь понятно, что игрок сожалеет о своем решении и может быть готов перейти на "Камп Ноу", где он будет гарантированным игроком в стартовом составе.
Райола также поговорил с «Челси», у которого могут быть проблемы с защитой. Неопределенность остается по поводу контракта Антонио Рудигера, и Тьяго Силва, вероятно, уйдет в конце сезона. Однако Андреас Кристенсен, сделка которого истекает летом, близок к тому, чтобы написать новые условия.
В контракте Де Лигта есть пункт о выпуске на 150 миллионов евро, который вступит в силу в 2022 году, и хотя это, вероятно, слишком много для любого клуба, чтобы заплатить на текущем рынке, Ювентус все еще может быть открыт для летних распродаж.
Они потратили 75 миллионов евро на обеспечение его услуг и будут стремиться возместить часть из них, если он останется недовольным в клубе.