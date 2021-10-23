Захарян: «Приятно, что партнёры по „Динамо“ воплотили мои передачи в голы»

Полузащитник «Динамо» поделился эмоциями после своих трех голевых передач в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

Куда тренер поставит, там и буду играть. Не знал, что вышел на первое место среди ассистентов в РПЛ , отлично, надо дальше продолжать.

Впервые в профессиональной карьере отдал три голевые передачи, приятно, что партнеры забили с моих передач и воплотили их в гол. Два подал со стандарта, а третий пас — это уже позиция на поле.

Награда игрока матча в день рождения Яшина станет особенной. Выиграли в такой праздник, болельщиков много было, они хорошо нас поддерживали.

Что касается следующих выездных матчей, то настрой будет одинаковым на каждую игру. Тем более играть против «Зенита», о настрое даже говорить не надо.