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Захарян: «Приятно, что партнёры по „Динамо“ воплотили мои передачи в голы»

вчера, 15:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после своих трех голевых передач в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

Куда тренер поставит, там и буду играть. Не знал, что вышел на первое место среди ассистентов в РПЛ, отлично, надо дальше продолжать.

Впервые в профессиональной карьере отдал три голевые передачи, приятно, что партнеры забили с моих передач и воплотили их в гол. Два подал со стандарта, а третий пас — это уже позиция на поле.

Награда игрока матча в день рождения Яшина станет особенной. Выиграли в такой праздник, болельщиков много было, они хорошо нас поддерживали.

Что касается следующих выездных матчей, то настрой будет одинаковым на каждую игру. Тем более играть против «Зенита», о настрое даже говорить не надо.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:07
Сделав три результативные передачи, Захарян помог своим партнёрам одержать крупную победу над Химками и был признан специалистами лучшим игроком матча. Теперь бы ещё Главный тренер Динамо признал, что игра Арсена в центре гораздо продуктивнее и полезнее, чем на левом краю атаки, куда его постоянно ставит Шварц вместо выбывшего надолго и-за травмы Даниила Лесового. А слева спокойно может играть и Скопинцев и Клинтон Нжи и уже в самом крайнем случае, при острой необходимости туда можно поставить Захаряна, и тогда я просто уверен, что Арсен ещё не раз будет отмечен таким призом, а болельщики получат массу положительных эмоций от его игры. Удачи ему и без травм.
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:59
Хорошо сыграл...не останавливайся на достигнутом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:00
Был сегодня очень полезен!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:15
Согласен, больше заслуга партнеров чем паса
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:40
Провёл очень содержательный матч.
beefs
beefs
вчера в 15:26
продолжай в том же духе...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:23
Не поймал бы звезду
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