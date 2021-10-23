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Тикнизян: «Показываю пока не тот футбол, за который меня брали в „Локо“»

вчера, 10:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о домашнем поражении от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы.

По игре не сказать, что мы заслужили это поражение. Я считаю, что мы могли забивать три, четыре, пять. К сожалению, подвела реализация.

Очень неудобно перед нашими болельщиками. У нас появилась серия из пяти-шести матчей без побед. Мне, как новичку, который пришел недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаем все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идет.

Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.

Была ли у меня двойная мотивация после удаления в еврокубковом матче? У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления. Я хочу исправиться перед болельщиками. Пока не удается. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали.

Какой диалог был у меня с болельщиками? Поблагодарил их за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:18
Или - Тикнизян ,вы футбол любите ? - Играть люблю ,а так -нет . ))
sten312
sten312
вчера в 13:58
Посредственность,поэтому и продали.
112910415
112910415
вчера в 12:34
важно немцев не огорчить
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:11
Хорошо хоть это осознаёт
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 12:03
будет ждать вызова в сборную России, его так и не вызовут, а потом лет через 7-8 решит сыграть за Армению и скажет, что всю жизнь мечтал играть за нее, только сначала хотел сконцентрироваться на клубном футболе.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:57
тебя взяли из за лимита а так бы вообще за Факел играл или Текстильщик
LOpp
LOpp
вчера в 11:02
- Тикнизян, вы в футбол играете?
- нет, просто показываю.
- не красивое.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:44
Во даёт ! )))) Когда это ты показывал другой футбол ,да ещё и достойный самогО Локомотива ??? ))))))))))
ОПС
ОПС
вчера в 10:41
Благодарность должна проявляться в игре на поле.
beefs
beefs
вчера в 10:40
хорошо что сам понимаешь свои просчеты...
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