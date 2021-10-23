Тикнизян: «Показываю пока не тот футбол, за который меня брали в „Локо“»

Защитник «Локомотива» высказался о домашнем поражении от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы.

По игре не сказать, что мы заслужили это поражение. Я считаю, что мы могли забивать три, четыре, пять. К сожалению, подвела реализация.

Очень неудобно перед нашими болельщиками. У нас появилась серия из пяти-шести матчей без побед. Мне, как новичку, который пришел недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаем все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идет.

Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.

Была ли у меня двойная мотивация после удаления в еврокубковом матче? У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления. Я хочу исправиться перед болельщиками. Пока не удается. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали.

Какой диалог был у меня с болельщиками? Поблагодарил их за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо.