Моро: «Очень рад своему первому голу в этом сезоне за „Динамо“»

Полузащитник «Динамо» поделился эмоциями от победы в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

Очень рад, что забил свой первый гол в этом сезоне, и рад, что победили. Хорошо, что догнали идущий на первом месте «Зенит». Теперь будем спокойно готовиться к кубковой игре. Когда я прыгнул, то уже не видел мяча и в итоге забил шеей.

Мы всегда стараемся играть на максимуме и ставим себе цель в том числе не дать сопернику забить. Мы реализовали свои моменты, жаль, пропустили в самой концовке.

Конечно, мы знали, что был день рождения легенды клуба – Льва Яшина. И это было дополнительной мотивацией для нас. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам за хорошую поддержку. Да, нам будет непросто провести три матча за восемь дней. Но ничего. Главное — хорошо восстановиться и подготовиться к играм на следующей неделе.