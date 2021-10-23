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Моро: «Очень рад своему первому голу в этом сезоне за „Динамо“»

вчера, 14:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями от победы в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

Очень рад, что забил свой первый гол в этом сезоне, и рад, что победили. Хорошо, что догнали идущий на первом месте «Зенит». Теперь будем спокойно готовиться к кубковой игре. Когда я прыгнул, то уже не видел мяча и в итоге забил шеей.

Мы всегда стараемся играть на максимуме и ставим себе цель в том числе не дать сопернику забить. Мы реализовали свои моменты, жаль, пропустили в самой концовке.

Конечно, мы знали, что был день рождения легенды клуба – Льва Яшина. И это было дополнительной мотивацией для нас. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам за хорошую поддержку. Да, нам будет непросто провести три матча за восемь дней. Но ничего. Главное — хорошо восстановиться и подготовиться к играм на следующей неделе.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:11
Продолжай в том же духе
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:16
Динамо будет чемпионом
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:53
Пожалуй Динамо возьмёт медали.
drug01
drug01
вчера в 15:01
Начало положено
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
Ну чтобы, как говориться не последний....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:40
В Динамо тоже очень рады...
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