Кофрие: «Деньги имеют значение, но для меня был важен интерес „Спартака“»

Защитник Максимилиано Кофрие объяснил, почему решил перейти в «Спартак».
В России популярно мнение, что в РПЛ едут играть только из-за денег? Нет, не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию.
Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес «Спартака» – большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи.
Не забывайте, что в Бельгии я играл за клуб из второй части таблицы. Так что для меня переход в «Спартак», который борется за первые места, – это, безусловно, шаг вперед. Очень хочется показать себя с наилучшей стороны и чего-то достичь в Лиге Европы.
У чемпионата России высокий уровень, но стиль отличается от того, к чему я привык в Бельгии. У меня дома практически все команды из верхней части таблицы стараются сохранить мяч, играют позиционно, а клубы из нижней вынуждены делать упор на обороне.
В России, как мне кажется, стиль не всегда зависит от того, на каком месте идет команда.
Ранее о потенциале Кофрие высказался главный тренер красно-белых Руй Витория.
P.S. Заметь, InStat это не болельщики Спартака или ЦСКА, у них нет предвзятости!
P.S. Заметь, InStat это не болельщики Спартака или ЦСКА, у них нет предвзятости!
А так рыжий норм. Пока. Защита ахилесова пята у Спартака.
А так рыжий норм. Пока. Защита ахилесова пята у Спартака.
Поначалу думалось, кого привезли в Спартак? Но Кофрие максимально отдаётся в каждом матче, не боится авторитетов и пару раз "съел" любителей пофинтить на своем фланге. Этим и подкупает!
Надеюсь, еще не до конца раскрылся и дальше будет играть еще лучше.
Жаль, что в Питере трио Кофрие-Жиго-Джикия разобьётся о дисквалификацию француза. Было бы интересно глянуть, как защита Спартака справится против нападения Зенита. Уверен, там и Малком, и Клаудиньо, и Азмун с Дзюбой сыграют.
Поначалу думалось, кого привезли в Спартак? Но Кофрие максимально отдаётся в каждом матче, не боится авторитетов и пару раз "съел" любителей пофинтить на своем фланге. Этим и подкупает!
Надеюсь, еще не до конца раскрылся и дальше будет играть еще лучше.
Жаль, что в Питере трио Кофрие-Жиго-Джикия разобьётся о дисквалификацию француза. Было бы интересно глянуть, как защита Спартака справится против нападения Зенита. Уверен, там и Малком, и Клаудиньо, и Азмун с Дзюбой сыграют.
У него лучшая стата чисто потому что он даёт пас ближайшему
У него лучшая стата чисто потому что он даёт пас ближайшему
Шайка,пар,да веники;
выступают в "Спартаке"
только бессеребренники.
В нашу баньку как войдёшь,
надобно раздеться,
а в "Спартак" как попадёшь,
ясно : Любишь с детства!
Шайка,пар,да веники;
выступают в "Спартаке"
только бессеребренники.
В нашу баньку как войдёшь,
надобно раздеться,
а в "Спартак" как попадёшь,
ясно : Любишь с детства!
Самым полезным игроком красно-белых по версии InStat с индексом 330 стал защитник Максимилиано Кофрие. Бельгиец провел на поле 96 минут, сделал одну голевую передачу, отдал один ключевой пас, совершил 53 паса с точностью 85% и вступил в 21 единоборство, 85% из которых выиграл.
Для примера:
Самый полезный в составе бело-голубых — защитник Иван Ордец. Его индекс InStat составил 269. На счету украинца один удар, один забитый мяч, 76% точных пасов из 29 и 62% выигранных единоборств из 21.
Самым полезным игроком красно-белых по версии InStat с индексом 330 стал защитник Максимилиано Кофрие. Бельгиец провел на поле 96 минут, сделал одну голевую передачу, отдал один ключевой пас, совершил 53 паса с точностью 85% и вступил в 21 единоборство, 85% из которых выиграл.
Для примера:
Самый полезный в составе бело-голубых — защитник Иван Ордец. Его индекс InStat составил 269. На счету украинца один удар, один забитый мяч, 76% точных пасов из 29 и 62% выигранных единоборств из 21.
У Конфуза и пас обработка мяча на уровне дерева
У Конфуза и пас обработка мяча на уровне дерева
Лимит в очередной раз показал, что даже защитник из дна бельгийского чемпионата СЧИТАЕТ ХОРОШИМ среди наших олимпийцев.
Лимит в очередной раз показал, что даже защитник из дна бельгийского чемпионата СЧИТАЕТ ХОРОШИМ среди наших олимпийцев.