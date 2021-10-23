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Кофрие: «Деньги имеют значение, но для меня был важен интерес „Спартака“»

вчера, 13:04

Защитник Максимилиано Кофрие объяснил, почему решил перейти в «Спартак».

В России популярно мнение, что в РПЛ едут играть только из-за денег? Нет, не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию.

Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес «Спартака» – большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи.

Не забывайте, что в Бельгии я играл за клуб из второй части таблицы. Так что для меня переход в «Спартак», который борется за первые места, – это, безусловно, шаг вперед. Очень хочется показать себя с наилучшей стороны и чего-то достичь в Лиге Европы.

У чемпионата России высокий уровень, но стиль отличается от того, к чему я привык в Бельгии. У меня дома практически все команды из верхней части таблицы стараются сохранить мяч, играют позиционно, а клубы из нижней вынуждены делать упор на обороне.

В России, как мне кажется, стиль не всегда зависит от того, на каком месте идет команда.

Ранее о потенциале Кофрие высказался главный тренер красно-белых Руй Витория.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 18:39
Отсюда и голевой?!
P.S. Заметь, InStat это не болельщики Спартака или ЦСКА, у них нет предвзятости!
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Сравни цену Влашича и Кофрие и огорчись...Влашич перерос нашу лигу, а Кофрие рвёт жилы, а когда убедится, что все не напрягаясь получают деньги, будет играть так же как все. На Влашиче мы неплохо заработали и получили огромную пользу от его выступления за нас.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 18:37
Да Влашич пример тому
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:21
Остановлюсь на последнем предложение игрока. Да стиль не всегда зависит от того на каком месте находится команда. Потому-что все искусственно и по приказу сверху. Отсюда пошли такие результаты. Все умиляются результативностью последних туров). Тренерам ничего не остаётся, как идти на поводу боссов РФС. Зрелищность, игра в атаку. Ну такое складывается впечатление). Как итог. Сильные впереди, остальным объедки с барского стола. Только искусственное, это, как резиновое изделие. Кто захочет, тот поймет.
А так рыжий норм. Пока. Защита ахилесова пята у Спартака.
makkie
makkie
вчера в 18:07
Хорошо вписался в схему с тремя защитниками.
Поначалу думалось, кого привезли в Спартак? Но Кофрие максимально отдаётся в каждом матче, не боится авторитетов и пару раз "съел" любителей пофинтить на своем фланге. Этим и подкупает!

Надеюсь, еще не до конца раскрылся и дальше будет играть еще лучше.
Жаль, что в Питере трио Кофрие-Жиго-Джикия разобьётся о дисквалификацию француза. Было бы интересно глянуть, как защита Спартака справится против нападения Зенита. Уверен, там и Малком, и Клаудиньо, и Азмун с Дзюбой сыграют.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:49, ред.
Ага посмотри матч с Наполи, там когда максименко пас дает на него иои наоборот и так и так конфуз, оба ногами играть не умеют
У него лучшая стата чисто потому что он даёт пас ближайшему
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:30
Скоро освоится и перестанет стараться больше всех рвать опу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:23
Неплохой защитник.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:09
В русской бане важно что?-
Шайка,пар,да веники;
выступают в "Спартаке"
только бессеребренники.

В нашу баньку как войдёшь,
надобно раздеться,
а в "Спартак" как попадёшь,
ясно : Любишь с детства!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 16:03
Далеко ходить не будем и возьмем последнюю игру рыжего!
Самым полезным игроком красно-белых по версии InStat с индексом 330 стал защитник Максимилиано Кофрие. Бельгиец провел на поле 96 минут, сделал одну голевую передачу, отдал один ключевой пас, совершил 53 паса с точностью 85% и вступил в 21 единоборство, 85% из которых выиграл.

Для примера:
Самый полезный в составе бело-голубых — защитник Иван Ордец. Его индекс InStat составил 269. На счету украинца один удар, один забитый мяч, 76% точных пасов из 29 и 62% выигранных единоборств из 21.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 16:00
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 15:35
    Повезло Спартаку, за лимонад взять такого защитника !
    112910415
    112910415
    вчера в 15:34
    хорошего качества защитник, большая удача
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 15:30
    Скорость норм, отбор в порядке, только он настолько деревянный, что Березуцкий по сравнению с ним, ближе к Месси
    У Конфуза и пас обработка мяча на уровне дерева
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 15:16, ред.
    Скорость у него приличная! И никакой неуклюжести нет, техничного и быстрого Захаряна он просто переиграл по всем статьям! Что будет дальше посмотрим!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:48
    А по-моему, абсолютно адекватный и достаточно квалифицированный защитник. России вообще проблемы и с тем и с другим. Так что кажется, здесь Спартак попал в десятку!
    particular
    particular
    вчера в 14:35
    Рыжий, на первый взгляд, хорош и пока в адеквате 🤨
    протон
    протон
    вчера в 14:33
    Очень неплохой защитник на самом деле. И достаточно быстрый, и хорош в борьбе корпусом. По сравнению с Рассказовым так вообще космос.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:14
    Фантазирует макс находу, признаётся в любви к спартаку.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:59
    Предложили такие деньги, что нахрен эта Бельгия!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:50
    Это лучше, чем Кутепов и Рассказов, но он всё такой же неуклюжий и медленный.

    Лимит в очередной раз показал, что даже защитник из дна бельгийского чемпионата СЧИТАЕТ ХОРОШИМ среди наших олимпийцев.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 13:43
    вот тут не поспоришь
    d1metras
    d1metras
    вчера в 13:33
    На данный момент трио Кофрие,Жиго,Джикия - это основа. Мы все видели прекрасно с Лестером как сказалось отсутствие Кофрие..поэтому сколько бы он там не получал - думаю не стоит его хейтить.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:09
    Имеет значение количество денег...
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