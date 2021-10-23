Кофрие: «Деньги имеют значение, но для меня был важен интерес „Спартака“»

Защитник объяснил, почему решил перейти в «Спартак».

В России популярно мнение, что в РПЛ едут играть только из-за денег? Нет, не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию.

Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес «Спартака» – большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи.

Не забывайте, что в Бельгии я играл за клуб из второй части таблицы. Так что для меня переход в «Спартак», который борется за первые места, – это, безусловно, шаг вперед. Очень хочется показать себя с наилучшей стороны и чего-то достичь в Лиге Европы.

У чемпионата России высокий уровень, но стиль отличается от того, к чему я привык в Бельгии. У меня дома практически все команды из верхней части таблицы стараются сохранить мяч, играют позиционно, а клубы из нижней вынуждены делать упор на обороне.

В России, как мне кажется, стиль не всегда зависит от того, на каком месте идет команда.