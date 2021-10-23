Челоянц: «Никто не сделал для „Спартака“ столько, сколько Федун»

Бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц поделился мнением о владельце московского клуба Леониде Федуне.

Столько, сколько Федун сделал для «Спартака», не сделал никто. Всем болельщикам говорю. Прежде чем склонять его фамилию, попробуйте сделать полпроцента от того, что сделал он. А он сделал очень много. Другое дело, здесь я могу думать, размышлять, – всему бывает начало и окончание. Может быть, он устал.

Я делаю очень простой вывод: если у тебя в хозяйстве что-то не так, значит, ты неправильно руководишь. А если ты неправильно руководишь, на это есть причина.