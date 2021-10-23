ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Челоянц: «Никто не сделал для „Спартака“ столько, сколько Федун»

вчера, 08:29

Бывший акционер и член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц поделился мнением о владельце московского клуба Леониде Федуне.

Столько, сколько Федун сделал для «Спартака», не сделал никто. Всем болельщикам говорю. Прежде чем склонять его фамилию, попробуйте сделать полпроцента от того, что сделал он. А он сделал очень много. Другое дело, здесь я могу думать, размышлять, – всему бывает начало и окончание. Может быть, он устал.

Я делаю очень простой вывод: если у тебя в хозяйстве что-то не так, значит, ты неправильно руководишь. А если ты неправильно руководишь, на это есть причина.

Все новости
Семак: «Хочу поддержать Руя Виторию и „Спартак“. Такое бывает в спорте»
Сегодня, 21:41 Комментарии3
Червиченко: «Всех собак повесят на Виторию и выгонят его»
Сегодня, 21:37 Комментарии6
Ловчев — об игре «Спартака» в первом тайме: «Ну это позор и всё»
Сегодня, 20:17 Комментарии17
Аршавин: «Для „Зенита“ важно показать „Спартаку“ его место»
Сегодня, 19:15 Комментарии6
Бывший администратор «Спартака»: «Клубу стоит пригласить Сёмина»
Сегодня, 18:39 Комментарии21
Стукалов: «У нас было больше моментов, чем у „Рубина“»
Сегодня, 17:50 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Чист
Чист
сегодня в 09:47
Одно не понятно а кто должен то делать как не хозяин клуба -Миллер и или кто -то другой
протон
протон
вчера в 21:54
Вот это он конечно сказанул нормально про полпроцента. Представьте себе если бы Песков рядовому гражданину РФ сказал, мол, "Путин Крым вернул в состав России. Ты вот, например, Крым вернул? Вот и молчи!"
альсато
альсато
вчера в 15:33
"Сколько же мы для вас сделали!!!..ДАЖЕ ЗАКОН НАРУШАЛИ!...кому десятку, кому французские духи, кому конфеты! И ВСЕ ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА!".....откуда вы ВСЕ "ЧЕЛОЯНЦЫ" прилетели?
Брулин
Брулин
вчера в 13:53
Федун вкладывает деньги, но совершенно не управляет и не доверяет управление профессиональным людям...отсюда такие результаты...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:30
Да хоть чучело Арнольдыча у его семейного стадиона поставьте,но "СПартак"-не его "клуб процветания",одни муки и смех.
makkie
makkie
вчера в 11:09
А если ты неправильно руководишь, на это есть причина.
_______________________

Ключевая фраза!
Спасибо Федуну за стабильное финансирование и стадион, но 18 лет показывают, что владельцу Спартака не нужен сильный клуб. Зато нужны скандалы и хайп. Это, видимо, для Федуна важнее.
Ну а содержание Спартака даёт нехилые преференции - одно Тушино чего только стоит. "Золотая жила"!
dzvinka
dzvinka
вчера в 10:54
тут не поспориш, так заруинить не каждый сумел бы, при этом сыпя баблом)))
ОПС
ОПС
вчера в 10:52
Не надо его защищать, он прекрасно знал на что шел.
galem72
galem72
вчера в 10:41
В материальном плане, да, Федун здорово башляет бабки в клуб по рпл-меркам. Но только вот тратятся эти деньги на всякое г*** и лишь изредка на нормальный товар, поэтому футбольный деятель из Федуна никакой. Понабрать вокруг себя бездарностей и ещё платить им ни за что — это надо уметь так убого тратить свои доходы.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:49
Челоянц, наверняка, считает ДЕНЬГИ, а не ТИТУЛЫ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:24
А как же Бесков , Романцев с Ярцевым???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:17
Тот случай, когда неграмотный менеджмент практически сводит к нулю массу вложенных денежных средств.
112910415
112910415
вчера в 09:14
очевидно, что сделал он очень много ...
другое дело - эффективность вложений не обеспечена
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:11
Денег вбухал действительно не мало.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:09
Слишком много у него у него советчиков и помощников, а проку от них мало.
Parma1972
Parma1972
вчера в 09:07
Коль устал, пусть как Е.Б.Н-я устал, я ухожу, но без него и его пассии в королевстве промкооперации будет скучновато, и я делаю простой вывод, если не правильно руководишь, то ехай на. ..Хутор бабочек ловить
Cat01
Cat01
вчера в 09:03
А Старостин????
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:02
Спорное утверждение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:54
Может он и старался, но делал что-то не так
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:53
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ mihaluch (раскрыть)
    вчера в 08:53
    Большие деньги, большие проблемы.
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 08:52
    Возможно Зульфия..)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 08:50
    Тут наверное 50 на 50
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 08:41
    С такими деньгами и делать ничего не надо.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:33
    Скорее бы он ушёл...
    beefs
    beefs
    вчера в 08:33
    это точно, что то в хозяйстве, возможно Зарема...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100