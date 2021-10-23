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Радченко: «Не думаю, что „Спартак“ в Петербурге получит 4 гола и больше»

вчера, 12:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от очного матча команд в рамках РПЛ.

Я думаю, что «Зенит», конечно, однозначный фаворит этого матча, тем более у них три подряд поражения, неприятный звоночек, так что пора выигрывать.

Травмы Малкома и Кузяева? Конечно, это потери. Малком и Кузяев – два ключевых игрока в атакующих действиях «Зенита», их будет не хватать. Но есть ребята, которые могут их заменить, так что, надеюсь, это не станет такой уж серьезной проблемой.

Потеря Жиго для «Спартака» более серьезная проблема? Для меня – нет. Мы видим, сколько «Спартак» пропускает, какие ошибки команда делает в обороне, тот же Жиго, да и вся компания. Так что абсолютно не принципиально, кто там сыграет в центре обороны.

Не думаю, конечно, что в Петербурге красно-белые опять получат четыре и больше, но хотелось бы посмотреть хороший атакующий футбол с обилием голов.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Зенита» и «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:08
Интересно уже вопросы ставятся... Пропустит Спартак четыре или не пропустит...
альсато
альсато
вчера в 15:42
Дима-классно поддел Спартак!)))х4-ре и более)....то есть ТРИ-как бабки не ходи!))))
112910415
112910415
вчера в 15:28
будем ждать примерно равной игры с неясным результатом
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:15
Ну после игры с Лестером(3:4) маловероятно, что они получат 4 гола и больше(даже 3 не получат, может быть 2). Думаю тренер «Спартака» знает, что его команда измоталась в матче Лиги Европы, и выберет более осторожную тактику. Возможно мы увидим счет 1:1 или 2:2 в конце матча.
mat73
mat73
вчера в 14:10
Главное чтобы без вмешательств извне и прочих судейских заморочек!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:58
Нужна голевая ничья!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:59
Скорее ничья!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:57
Это уж слишком он загнул.
ОПС
ОПС
вчера в 12:52
Голы в матче будут и это хорошо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:46
Хотелось бы победы Спартака, но главное нормальное судейство, а отсюда красивая или "не" игра!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:41
Зениту и двух хватит для победы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:36
Трёшкой ограничимся, состав то ослабленный ...
Cat01
Cat01
вчера в 12:24
Победа Зенита
drug01
drug01
вчера в 12:23
Будет ничья
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:23
Ну на феерию голов я тоже не особо надеюсь, но тб 2,5 должны на двоих наиграть...
beefs
beefs
вчера в 12:17
голы будут и не в одни ворота...
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