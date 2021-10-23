Радченко: «Не думаю, что „Спартак“ в Петербурге получит 4 гола и больше»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» поделился ожиданиями от очного матча команд в рамках РПЛ .

Я думаю, что «Зенит», конечно, однозначный фаворит этого матча, тем более у них три подряд поражения, неприятный звоночек, так что пора выигрывать.

Травмы Малкома и Кузяева? Конечно, это потери. Малком и Кузяев – два ключевых игрока в атакующих действиях «Зенита», их будет не хватать. Но есть ребята, которые могут их заменить, так что, надеюсь, это не станет такой уж серьезной проблемой.

Потеря Жиго для «Спартака» более серьезная проблема? Для меня – нет. Мы видим, сколько «Спартак» пропускает, какие ошибки команда делает в обороне, тот же Жиго, да и вся компания. Так что абсолютно не принципиально, кто там сыграет в центре обороны.

Не думаю, конечно, что в Петербурге красно-белые опять получат четыре и больше, но хотелось бы посмотреть хороший атакующий футбол с обилием голов.