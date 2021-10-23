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Терентьев: «„Ростов“ одержал очень важную победу»

вчера, 19:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Ростова» Денис Терентьев, который был признан лучшим игроком матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (4:0), прокомментировал победу своей команды.

Сегодня просто радостный день, всё сложилось, и эта первая победа дома. Крупная, убедительная. Вся команда сыграла здорово, результат — на табло. Удалось забить гол и сделать голевую передачу.

Было задание от тренера подниматься выше, мы выполнили установку. Ведя в счете нельзя было расслабляться, мы были заряжены на прессинг. Очень важная победа. Из-за такого начала чемпионата, бывает, появляется неуверенность. Надеюсь, дальше в психологическом плане мы будем сильнее.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:49
Тедееву удачи.. я считал что сразу надо было его ставить после бегства Карпина... но с другой стороны видимо именно Семин заложил основу для физики - команда уже неплохо бежит и начинает появляться прессинг
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:19, ред.
Вполне заслуженно приз лучшего игрока матча вручён Терентьеву, именно с его передачи Хошимото открыл счёт в матче и уже сам Денис поставил финальную точку в разгроме гостей, забив четвёртый гол с очень острого угла. Окажись, чуть поудачливее, он мог бы отличиться дублем, но оставим это на матч со Спартаком. Кроме того, сегодня Терентьев продуктивно играл не только в атаке, но и надёжно в защите на своём фланге, вообще Ростов в этом поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности и впервые в этом чемпионате одержал домашнюю победу, дай Бог непоследнюю. Зная, что фк Ростов далеко небезразличен Валерию Георгиевичу, можно предположить, что игра Дениса не останется незамеченной Главным тренером нашей сборной и он сможет попасть в расширенный список игроков на предстоящие решающие игры в ноябре месяце. Удачи ему и без травм.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:17
Надеюсь что не последняя!
1bear
1bear
вчера в 20:24
Ростов - молодцы!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:23
Ростов с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
С этим трудно поспорить...
Cat01
Cat01
вчера в 19:48, ред.
Важные три очка
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