Терентьев: «„Ростов“ одержал очень важную победу»

Защитник «Ростова» , который был признан лучшим игроком матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (4:0), прокомментировал победу своей команды.

Сегодня просто радостный день, всё сложилось, и эта первая победа дома. Крупная, убедительная. Вся команда сыграла здорово, результат — на табло. Удалось забить гол и сделать голевую передачу.

Было задание от тренера подниматься выше, мы выполнили установку. Ведя в счете нельзя было расслабляться, мы были заряжены на прессинг. Очень важная победа. Из-за такого начала чемпионата, бывает, появляется неуверенность. Надеюсь, дальше в психологическом плане мы будем сильнее.