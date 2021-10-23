Кержаков: «Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:4).

Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень. Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, которые сейчас есть.