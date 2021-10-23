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Кержаков: «Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень»

вчера, 17:09
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:4).

Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень. Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, которые сейчас есть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:45
Да просто под каток попали, бывает.

Краснодар намного более классная команда сейчас.
Ваша совесть
Ваша совесть
вчера в 19:51
    Ваша совесть
    Ваша совесть
    вчера в 19:48
    Какие вы все дремучие! Кержаков имел ввиду совсем другое. Что его команда, а вернее некоторые из неё, посчитали, что они ровня игрокам из верхней части таблицы! Не было командной игры и из-за этого проиграли!
    4RT
    4RT
    вчера в 19:27
    Везение закончилось с приходом Газпрома
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:00
    И так долго в чемпионате продержались.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:50
    Наконец то Саша заглянул под плинтус...
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:49
    Кержаков об уровне команды, а кто-то сегодня и уровень тренера увидел!
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 17:44
    надо быть идиётом чтобы не знать свой уровень
    memphis
    memphis
    вчера в 17:43
    Это он так у Газпрома денег просит на трансферы))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:18
    Прозрел Шура нижегородский - не по зубам Премьер Лига для вас...
    Mangur
    Mangur
    вчера в 17:14
    Краснодар просто был сильнее. Вот и всё
    asraeil
    asraeil
    вчера в 17:11
    Все правильно, Саша.... быки в концовке просто глумились...
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