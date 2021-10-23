Тедеев: «У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили».

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (4:0).

У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили. Каждый футболист, который выходил сегодня на поле, сыграл свой хороший матч. Я очень доволен и хочу выразить благодарность болельщикам, которые вели сегодня нас к победе. Благодарю всех футболистов, которые сыграли сегодня свой лучший футбол.