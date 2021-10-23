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Тедеев: «У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили»

вчера, 19:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (4:0).

У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили. Каждый футболист, который выходил сегодня на поле, сыграл свой хороший матч. Я очень доволен и хочу выразить благодарность болельщикам, которые вели сегодня нас к победе. Благодарю всех футболистов, которые сыграли сегодня свой лучший футбол.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Ростов» — «Арсенал» Тула.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:58
Вперёд, Ростов!
протон
протон
вчера в 21:55
Кто из болел "Сельмаша" согласен со мной в том, что хорошо было бы оставить Заурбека Эдуардовича Тедеева главным тренером нашей жёлто-синей дружины?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
Тедеев: «У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили».
Хочется в первую очередь Поздравить всех болельщиков Ростова с уверенной Победой, а также тренерский корпус во главе Зауром Тедеевым . С приходом Заура Тедеева на расстрельную должность и.о главного тренера , команда задвигалась , появился огонёк в игре и глазах игроков. Очень хочется надеяться что игра Ростова примет уверенность и будет прогрессировать. Зная Заурбека как фанатично любящего то чем он занимается и то как он работал с Аланией , можно сказать что он отдаст все свои силы и знания для того чтобы Ростов начал радовать своих болельщиков и показывать красивый качественный футбол ⚽️ !!! Сегодня случилось то, чего ждала вся Ростовская область и болельщики симпатизирующие этому клубу, долгожданной красивой уверенной Победы ✌ !!! Ещё очень хочется отметить Тереньтева за красивый гол в ворота Арсенала. С ПОБЕДОЙ РОСТОВ !!! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:16
По чаще бы получалось!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:00, ред.
Заур Эдуардович Тедеев, Спасибо!!!💛💙 САМЫЙ💪🏻!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:53
Не надо перехваливать и предаваться эйфории. Сегодня вся команда играла хорошо. Но надо это подтвердить в следующих ближайших турах
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:46
Всё получалось вот и победили.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:38
Может теперь Ростов разыграется
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