Тедеев: «У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили».

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против тульского «Арсенала» (4:0).
У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили. Каждый футболист, который выходил сегодня на поле, сыграл свой хороший матч. Я очень доволен и хочу выразить благодарность болельщикам, которые вели сегодня нас к победе. Благодарю всех футболистов, которые сыграли сегодня свой лучший футбол.
Ранее стал известен лучший игрок матча «Ростов» — «Арсенал» Тула.
Хочется в первую очередь Поздравить всех болельщиков Ростова с уверенной Победой, а также тренерский корпус во главе Зауром Тедеевым . С приходом Заура Тедеева на расстрельную должность и.о главного тренера , команда задвигалась , появился огонёк в игре и глазах игроков. Очень хочется надеяться что игра Ростова примет уверенность и будет прогрессировать. Зная Заурбека как фанатично любящего то чем он занимается и то как он работал с Аланией , можно сказать что он отдаст все свои силы и знания для того чтобы Ростов начал радовать своих болельщиков и показывать красивый качественный футбол ⚽️ !!! Сегодня случилось то, чего ждала вся Ростовская область и болельщики симпатизирующие этому клубу, долгожданной красивой уверенной Победы ✌ !!! Ещё очень хочется отметить Тереньтева за красивый гол в ворота Арсенала. С ПОБЕДОЙ РОСТОВ !!! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Хочется в первую очередь Поздравить всех болельщиков Ростова с уверенной Победой, а также тренерский корпус во главе Зауром Тедеевым . С приходом Заура Тедеева на расстрельную должность и.о главного тренера , команда задвигалась , появился огонёк в игре и глазах игроков. Очень хочется надеяться что игра Ростова примет уверенность и будет прогрессировать. Зная Заурбека как фанатично любящего то чем он занимается и то как он работал с Аланией , можно сказать что он отдаст все свои силы и знания для того чтобы Ростов начал радовать своих болельщиков и показывать красивый качественный футбол ⚽️ !!! Сегодня случилось то, чего ждала вся Ростовская область и болельщики симпатизирующие этому клубу, долгожданной красивой уверенной Победы ✌ !!! Ещё очень хочется отметить Тереньтева за красивый гол в ворота Арсенала. С ПОБЕДОЙ РОСТОВ !!! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... !!! ВСЕМ ДОБРА !!!