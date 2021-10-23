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Ганчаренко: «Понравилась отдача команды в матче с „Нижним Новгородом“»

вчера, 17:19
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (4:1) в поединке 12-го тура РПЛ:

Неверно в нашем чемпионате делить матчи на легкие и сложные. Важно, что мы после двух ничейных результатов очень хотели выиграть. Понравилась отдача команды в матче с «Нижним Новгородом». Единственное, огорчил тот факт, что мы пропустили со стандартного положения в концовке.

Крыховяк? Мы ждем такой игры от него в каждом поединке, он капитан команды, он ведет одноклубников за собой.

«Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» имеют в своём активе 21 очко.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:05
Наконец игра получилась у Краснодара со слабым соперником.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:57
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:49
Прогресс Гончаренко налицо:
Cat01
Cat01
вчера в 17:41
Игра пошла!!?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:34
Отличный матч в исполнении Краснодара.
hаrut
hаrut
вчера в 17:22
Хорошо сыграли, но сколько упущенных моментов это тихий ужас
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