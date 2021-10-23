Ганчаренко: «Понравилась отдача команды в матче с „Нижним Новгородом“»

Наставник «Краснодара» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (4:1) в поединке 12-го тура РПЛ :

Неверно в нашем чемпионате делить матчи на легкие и сложные. Важно, что мы после двух ничейных результатов очень хотели выиграть. Понравилась отдача команды в матче с «Нижним Новгородом». Единственное, огорчил тот факт, что мы пропустили со стандартного положения в концовке.

Крыховяк? Мы ждем такой игры от него в каждом поединке, он капитан команды, он ведет одноклубников за собой.