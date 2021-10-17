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Поражение «Монако» и очередная победа ПСЖ. Итоги 10-го тура Лиги 1

вчера, 23:43

Закончились все матчи 10-го тура Лиги 1.

«Пари Сен-Жермен» — «Анже» 2:1
Голы: Данилу 69, Мбаппе Килиан 87 (пенальти) — Фулджини Анджело 36

«Клермон» — «Лилль» 1:0
Гол: Н'Симба Витал 32

«Лион» — «Монако» 2:0
Голы: Токо Экамби Карл 75 (пенальти), Денайе Джейсон 90

«Труа» — «Ницца» 1:0
Гол: Бальде Мама 4

«Бордо» — «Нант» 1:1
Голы: Хван Ый-Чжо 62 — Чиривелла 75

«Брест» — «Реймс» 1:1
Голы: Онора Франк 74 — Фаэс Воут 12

«Мец» — «Ренн» 0:3
Голы: Ляборд Гаэтан 24, Сулемана Камаль 37, Терье Мартен 45

«Страсбур» — «Сент-Этьен» 5:1
Голы: Ле Маршан Максим 26, Юссуф Зайду 38 (автогол), Гамейро Кевин 69, Ажорке Людовик 73, Диалло Хабибу 85 — Хазри Вахби 45+4 (пенальти)

«Монпелье» — «Ланс» 1:0
Гол: Мавидиди Стеф 47

«Марсель» — «Лорьян» 4:1
Голы: Камара Бубакар 27, Гендузи Маттео 56, Милик Аркадиуш 85, Гендузи Маттео 90+1 — Лорьент Арман 13 (пенальти)

Поражение «Монако» и очередная победа ПСЖ. Итоги 10-го тура Лиги 1

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:38
интрига будет жить до конца последнего тура ! )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:45
Уже после десяти игр кажется с чемпионством все ясно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:04
Монако сдал последнее время
Cat01
Cat01
сегодня в 00:18
Лидер прочный?
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