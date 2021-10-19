«Челси» продолжает удерживать 1-е место. Итоги 8-го тура АПЛ

Закончились все матчи 8-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Уотфорд» — «Ливерпуль» 0:5
Голы: Мане Садио 9, Фирмино Роберто 37, Фирмино Роберто 52, Салах Мохамед 54, Фирмино Роберто 90+1
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 2:3
Голы: Ингс Дэнни 48, МакГинн Джон 69 — Саисс Ромен 80, Коуди Конор 86, Невеш Рубен 90+5
«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 4:2
Голы: Тилеманс Юри 31, Союнджу Чаглар 78, Варди Джейми 83, Дака Патсон 90+1 — Гринвуд Мэйсон 19, Рэшфорд Маркус 82
«Манчестер Сити» — «Бернли» 2:0
Голы: Силва Бернарду 12, Де Брюйне Кевин 70
«Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0
«Саутгемптон» — «Лидс» 1:0
Гол: Бройя Армандо 53
«Брентфорд» — «Челси» 0:1
Гол: Чилуэлл Бенжамин 45
«Эвертон» — «Вест Хэм» 0:1
Гол: Огбонна Анжело 74
«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:3
Голы: Уилсон Каллум 2, Дайер Эрик 89 (автогол) — Н'Домбеле Тангай 17, Кейн Харри 22, Сон Хын-Мин 45+3
«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 2:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 8, Ляказетт Александр 90+5 — Бентеке Кристиан 50, Эдуар Одсонн 73
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.