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«Челси» продолжает удерживать 1-е место. Итоги 8-го тура АПЛ

сегодня, 00:03

Закончились все матчи 8-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Уотфорд» — «Ливерпуль» 0:5
Голы: Мане Садио 9, Фирмино Роберто 37, Фирмино Роберто 52, Салах Мохамед 54, Фирмино Роберто 90+1

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 2:3
Голы: Ингс Дэнни 48, МакГинн Джон 69 — Саисс Ромен 80, Коуди Конор 86, Невеш Рубен 90+5

«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 4:2
Голы: Тилеманс Юри 31, Союнджу Чаглар 78, Варди Джейми 83, Дака Патсон 90+1 — Гринвуд Мэйсон 19, Рэшфорд Маркус 82

«Манчестер Сити» — «Бернли» 2:0
Голы: Силва Бернарду 12, Де Брюйне Кевин 70

«Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

«Саутгемптон» — «Лидс» 1:0
Гол: Бройя Армандо 53

«Брентфорд» — «Челси» 0:1
Гол: Чилуэлл Бенжамин 45

«Эвертон» — «Вест Хэм» 0:1
Гол: Огбонна Анжело 74

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм» 2:3
Голы: Уилсон Каллум 2, Дайер Эрик 89 (автогол) — Н'Домбеле Тангай 17, Кейн Харри 22, Сон Хын-Мин 45+3

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 2:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 8, Ляказетт Александр 90+5 — Бентеке Кристиан 50, Эдуар Одсонн 73

«Челси» продолжает удерживать 1-е место. Итоги 8-го тура АПЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:57
Надеюсь и по окончании сезона лидер не изменится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:52
Челси так держать,болею за вас!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:32
А Манчестер Юнайтед с Роналду потихоньку опускаются.
Mangur
Mangur
сегодня в 06:57
Ливерпуль повеселился.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:57
Еще поменяются местами не раз.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:43
МЮ что то колбасит неслабо.
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Очень хорошо
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