«Наполи» и «Милан» продолжают побеждать. Итоги 8-го тура Серии А

Закончились все матчи 8-го тура Серии А.
«Специа» — «Салернитана» 2:1
Голы: Штрелец Давид 51, Коваленко Виктор 76 — Нванкво Симеон 39
«Лацио» — «Интер» 3:1
Голы: Иммобиле Чиро 64 (пенальти), Андерсон Фелипе 81, Милинкович-Савич Сергей 90+1 — Перишич Иван 12 (пенальти)
«Милан» — «Верона» 3:2
Голы: Жиру Оливье 59, Кессье Франк 76 (пенальти), Гюнтер Корай 78 (автогол) — Капрари Джанлука 7, Барак Антонин 24 (пенальти)
«Кальяри» — «Сампдория» 3:1
Голы: Жоао Педро 4, Касерес Мартин 74, Жоао Педро 90+4 — Торсби Мортен 82
«Эмполи» — «Аталанта» 1:4
Голы: Ди Франческо Федерико 30 — Иличич Йосип 11, Иличич Йосип 26, Вити Маттиа 49 (автогол), Сапата Дуван 89
«Дженоа» — «Сассуоло» 2:2
Голы: Дестро Маттиа 27, Васкес Йохан 90 — Скамакка Джанлука 17, Скамакка Джанлука 20
«Удинезе» — «Болонья» 1:1
Голы: Бето 83 — Бэрроу Муса 67
«Наполи» — «Торино» 1:0
Гол: Осимхен Виктор 81
«Ювентус» — «Рома» 1:0
Гол: Кин Моизе 16
«Венеция» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Араму Маттиа 36
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.