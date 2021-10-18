ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Наполи» и «Милан» продолжают побеждать. Итоги 8-го тура Серии А

вчера, 23:41

Закончились все матчи 8-го тура Серии А.

«Специа» — «Салернитана» 2:1
Голы: Штрелец Давид 51, Коваленко Виктор 76 — Нванкво Симеон 39

«Лацио» — «Интер» 3:1
Голы: Иммобиле Чиро 64 (пенальти), Андерсон Фелипе 81, Милинкович-Савич Сергей 90+1 — Перишич Иван 12 (пенальти)

«Милан» — «Верона» 3:2
Голы: Жиру Оливье 59, Кессье Франк 76 (пенальти), Гюнтер Корай 78 (автогол) — Капрари Джанлука 7, Барак Антонин 24 (пенальти)

«Кальяри» — «Сампдория» 3:1
Голы: Жоао Педро 4, Касерес Мартин 74, Жоао Педро 90+4 — Торсби Мортен 82

«Эмполи» — «Аталанта» 1:4
Голы: Ди Франческо Федерико 30 — Иличич Йосип 11, Иличич Йосип 26, Вити Маттиа 49 (автогол), Сапата Дуван 89

«Дженоа» — «Сассуоло» 2:2
Голы: Дестро Маттиа 27, Васкес Йохан 90 — Скамакка Джанлука 17, Скамакка Джанлука 20

«Удинезе» — «Болонья» 1:1
Голы: Бето 83 — Бэрроу Муса 67

«Наполи» — «Торино» 1:0
Гол: Осимхен Виктор 81

«Ювентус» — «Рома» 1:0
Гол: Кин Моизе 16

«Венеция» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Араму Маттиа 36

«Наполи» и «Милан» продолжают побеждать. Итоги 8-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

Все новости
«Челси» продолжает удерживать 1-е место. Итоги 8-го тура АПЛ
Сегодня, 00:03 ФотоКомментарии7
Поражение «Монако» и очередная победа ПСЖ. Итоги 10-го тура Лиги 1
17 октября ФотоКомментарии4
«Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда лидируют. Итоги 8-го тура Бундеслиги
17 октября Комментарии2
«Торпедо» снова с ничьей, СКА ворвался в четвёрку. Итоги 17-го тура ФНЛ
13 октября Комментарии2
Дубль Тюкавина помог молодёжной сборной России разгромить Литву
12 октября Комментарии17
Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ
12 октября ФотоКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:33
Скоро будет как с Зенитом.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:30
Ювентус тоже уже подтягивается.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:42
"Наполи" собирает победы в серии А. А вот "Спартак" смог "Наполи" обыграть. Представляете, что-бы творили красно-белые в серии А:
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:47
Наполи с Миланом хорошо идут.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:18
Так играть дальше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100