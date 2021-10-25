Барриос: «Сейчас все мысли только о „Динамо“»

Полузащитник «Зенита» отреагировал на победу над «Спартаком» в 12-м туре РПЛ .

Я абсолютно счастлив: после трех поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу. Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о «Динамо».