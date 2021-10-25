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Барриос: «Сейчас все мысли только о „Динамо“»

вчера, 10:47

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отреагировал на победу над «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

Я абсолютно счастлив: после трех поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу. Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о «Динамо».

Поединок «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября в рамках очередного тура РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:22
2012 год. Зенит-Спартак 5-0
2015 год. Зенит-Спартак 5-2
2017 год. Зенит-Спартак 5-1
2021 год. Зенит- Спартак 7-1
спартачи, я надеюсь Назаров с удовольствием споет песню про Зенит,как он это любит делать. А вы надолго закроете рты про Зенит и про себя
Mangur
Mangur
вчера в 13:47
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:47
    Динамо их приопустит с небес.
    beefs
    beefs
    вчера в 11:41
    ждем с нетерпением, удачи...
    shur
    shur
    вчера в 11:31
    ...а если Зеня на рекорд пойдёт, вот блин рассказов будет, заслушаемся!!!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:23
    Динамо просто так шапками не закидать.... сложная будет игра
    STVA 1
    STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 11:17
    Очень благородно))) Так и мой брат про Вас думает!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:14
    Такой победы больше не получится.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:08
    Динамо серьёзный клуб. Это не сборище любителей погонять мяч во дворе, как предыдущий соперник. Там можно было и десяточку отгрузить при желании.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:59
    Удачи питерцам против москвичей, заслужили уважение
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:56
    Динамо не спартак, можете отхватить горстку голов.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:50
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