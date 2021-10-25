Барриос: «Сейчас все мысли только о „Динамо“»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отреагировал на победу над «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.
Я абсолютно счастлив: после трех поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу. Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о «Динамо».
Поединок «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября в рамках очередного тура РПЛ.
2015 год. Зенит-Спартак 5-2
2017 год. Зенит-Спартак 5-1
2021 год. Зенит- Спартак 7-1
спартачи, я надеюсь Назаров с удовольствием споет песню про Зенит,как он это любит делать. А вы надолго закроете рты про Зенит и про себя
2015 год. Зенит-Спартак 5-2
2017 год. Зенит-Спартак 5-1
2021 год. Зенит- Спартак 7-1
спартачи, я надеюсь Назаров с удовольствием споет песню про Зенит,как он это любит делать. А вы надолго закроете рты про Зенит и про себя
Моё уважение игрокам того Динамо.
Моё уважение игрокам того Динамо.