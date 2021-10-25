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Губерниев: «У „Спартака“ в обороне полнейший бардак»

вчера, 09:10
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком».

Победа «Зенита» была ожидаема, у «Спартака» в обороне полнейший бардак. Я, конечно, предполагал, что питерцы забьют 2-3 гола, но никак не 7, это перебор. У Витории в «Спартаке» совсем ничего не клеится, 11 мячей в двух матчах – это приговор.

Рассказов и Айртон – очень слабые игроки даже для игры в РПЛ. Совершенно очевидно, тренеру нужно уходить из клуба. Поздравляю «Зенит», они большие молодцы, а «Спартаку» даже не знаю, что можно пожелать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:25
Губерниев-Володька-Ловчев = настоящий Армагеддон.
протон
протон
вчера в 21:25
Почему бы Губерниеву не вернуться в биатлон? Это же очевидно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:54
А чего Айртона приплюсовал-непонятно. Бьётся в меру своих сил и способностей,не как Дельфин,присутствующий на поле номинально.
makkie
makkie
вчера в 11:13
Бардак в самом руководстве прежде всего.
Нормальные руководители не допустят, чтобы клубом рулила многодетная мать без опыта работы. Недопустимо, чтобы в тг-канале выливались тонны грязи на сотрудников клуба. Чтобы вместо реального усиления возвращали из аренд Ломовицкого с Рассказовым.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:04
Гол Азмуна нельзя было засчитывать, мяч шёл к Ацртону а тот, в свойственной ему регбийской манере продавил с помощью логтя свою позицию. Ровно за это тогда Жиго гнобили, будем считать вернулось
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:47
Бардак начинается в головах!
Gahi
Gahi
вчера в 10:34, ред.
Как можно назвать Айртона слабым игроком даже для РПЛ? Айртон пахарь бровочник который отрабатывает очень хорошо и помогает в нападении и обостряет игру, да в этой игре вообще непонятно как играла вся команда. Безвольно и без желания проявить себя футболистами в команде Спартак в этой игре в которой столько было ошибок в позиционной игре, особенно в защите. У победы тысяча героев, а поражение всегда сирота. Зенит заслуженно победил и они все герои игроки, тренера, руководство клуба. Ну а кто у Спартака сирота, наверное также все вместе. Удачи
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 10:25
Мы вчера видели как у Спартака полнейшая катастрофа в обороне. Ничего удивляться.Губа Буба из Одессы.🎻.
sv_1969
sv_1969 ответ dexdmprr57m7 (раскрыть)
вчера в 10:08
Ну как же с этим ч-мо спорить! Чел твердит очевидные вещи которые видит даже СЛЕПОЙ! Ладно Рассказов но Айртона назвать слабым игроком может только это недоразумение!
112910415
112910415
вчера в 10:02
ещё и Айртон ?
уберите подальше эксперта
YVG
YVG
вчера в 09:58
Главный виновник такой защиты в спартаке - Джикия, которого почему-то, считают хорошим игроком. Регулярно привозит плюхи в ворота своей команды и всё ему с рук, даже капитаном назначают.
cska1948
cska1948
вчера в 09:58
"...Рассказов и Айртон – очень слабые игроки даже для игры в РПЛ..."
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А уходить должен тренер! Странная однако у Губерниева логика.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 09:52
Вот даже Губерниев понял,что в обороне дыра,хотя может кто и подсказал ему....
shur
shur
вчера в 09:43
...что тут особенного, чемпион выиграл у середнечка , такое бывает.....Ой это же
Спартак, как же так и погода нета, и форма, и защита, и судейства и хз чего ещё!!!
dexdmprr57m7
dexdmprr57m7
вчера в 09:39
Тут с губошлёпом не поспоришь
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:38
Обороны нет вообще, там бегают одни модники.
zsb1961
zsb1961
вчера в 09:35
Торопиться не надо. Ещё можно всё исправить.
mat73
mat73
вчера в 09:21
У него забыли спросить, что делать..
Кто еще хочет высказаться? Примазаться?
beefs
beefs
вчера в 09:15
бардак скорее всего в руководстве...
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