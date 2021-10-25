Губерниев: «У „Спартака“ в обороне полнейший бардак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Зенита» над «Спартаком».

Победа «Зенита» была ожидаема, у «Спартака» в обороне полнейший бардак. Я, конечно, предполагал, что питерцы забьют 2-3 гола, но никак не 7, это перебор. У Витории в «Спартаке» совсем ничего не клеится, 11 мячей в двух матчах – это приговор.