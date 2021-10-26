ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Мостовой: «Дзюба сейчас не форвард номер один в стране»

вчера, 12:37

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном составе национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Я бы не хотел обсуждать Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране. Правильное решение — второй раз пригласить Глушакова в сборную. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто сможет сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут все те же, кто уже выходил на поле со Словенией и Словакией.

Все новости
Милонов: «Никто в России не собирается заражать „Наполи“ коронавирусом»
Сегодня, 13:47 Комментарии3
Кавазашвили: «Алексей Миранчук — избалованный судьбой мальчик»
Сегодня, 13:02 Комментарии12
«Главная новость в стране». Губерниев — о словах Крыховяка про Николича
Сегодня, 12:20 Комментарии6
Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»
Сегодня, 11:30 Комментарии30
Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»
Сегодня, 10:01 Комментарии9
Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»
Сегодня, 09:29 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
n272nm
n272nm
вчера в 22:49, ред.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 19:30
    Вообще нет форвардов.
    Aris
    Aris
    вчера в 16:41
    Ему давно не место в сборной! А с его фактурой, как пишут некоторые, его место в дурдоме. Его неуважение к другим членам сборной унижает болельщиков. Карпин все делает правильно, команда должна быть единой.....
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 15:03
    Согласен с Мостовым! Хоть кто-то ещё из ума не выжил, видимо, возраст ещё не подошел, в отличие некоторых, для которых по-прежнему Дзюба №1 и сборной он необходим. Неизвестно, как Дзюба влиял бы на микроклимат в команде, где тренер Карпин, не думаю, что в положительную сторону. А вот Глушаков, действительно, может пригодиться, как на поле, так и в раздевалке. Опытный боец и человек мечтавший вернуться в сборную, отбросив все амбиции, он точно не останется равнодушным ни на поле, ни за его пределами, вдохновляя и ведя за собой более молодых партнёров, которые за ним потянутся. Так что Дзюба идёт мимо, а сборная идёт дальше. Удачи нашей команде!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Это точно!А может просто жареная тема??))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:49
    Походу...если наши ультра-мега-эксперты не упомянут Дзюбу в своих ультра-мега-экспертизах - их начинают бить....
    Ибо нет другого объяснения зачем говорить про Дзюбу 18 раз в день.....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:16
    Рукатого смело можно списать из состава сборной, его там не будет как минимум пока Карпин у руля.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 13:22
    Отбрасывая в сторону личные пристрастия и эмоции: Смог бы помочь Дзюба в сборной? Возможно. Фактурный нападающий, пусть и с невысокой скоростью, но обладающий внушительном весом - может продавить защитника массой и забить гол из пределов штрафной площади с командой невысокого уровня. То есть Артем может помочь в случае, если мы не можем забить Кипру и остаются считанные минуты - выход Дзюбы может спасти положение. Но вероятность такого события (сборная без голов за пятнадцать минут до окончания матча с Кипром) очень невысока. О минусах - вероятность подрыва эмоционального микроклимата в команде с появлением клоуна - конкурента Карпина и негативный психологический фон на теме конфликта Валера - Артем. Вероятность очень высокая. Вывод - вызов Дзюбы в сборную скорее пойдет во вред.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:20
    И без него пока справляются.
    nm8hrkjcaamv
    nm8hrkjcaamv
    вчера в 12:47
    Он уже просто предпенсионный рукоблуд
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:44
    Здесь согласен с Мостом! Про Зюбу надо забыть это точно!Глушак бы думаю тое пригодился но не в старте!Для поддержания штанов!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:40
    Пусть будет кто-нибудь другой...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100