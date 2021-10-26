Мостовой: «Дзюба сейчас не форвард номер один в стране»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отсутствие форварда «Зенита» в расширенном составе национальной команды на отборочные матчи ЧМ -2022 с Кипром и Хорватией.

Я бы не хотел обсуждать Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране. Правильное решение — второй раз пригласить Глушакова в сборную. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто сможет сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут все те же, кто уже выходил на поле со Словенией и Словакией.