Сёмин: «Черевченко остаётся одним из лучших молодых тренеров»

Экс-наставник «Локомотива» отреагировал на уход с поста наставника «Химок».

В футболе есть много факторов, которые тренер не может предусмотреть. Видимо, вот эти факторы сыграли роль. А Черевченко как и был, так и остается одним из лучших молодых тренеров. Имея команду, которая не обладает лучшим составом, он побеждал. Вот это очень важно. Если бы Черевченко работал в «Локомотиве», если бы Черевченко работал в «Спартаке», других топ-клубах, «Зените», он всё время был бы на первых местах.