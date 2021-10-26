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Сёмин: «Черевченко остаётся одним из лучших молодых тренеров»

вчера, 10:06

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Игоря Черевченко с поста наставника «Химок».

В футболе есть много факторов, которые тренер не может предусмотреть. Видимо, вот эти факторы сыграли роль. А Черевченко как и был, так и остается одним из лучших молодых тренеров. Имея команду, которая не обладает лучшим составом, он побеждал. Вот это очень важно. Если бы Черевченко работал в «Локомотиве», если бы Черевченко работал в «Спартаке», других топ-клубах, «Зените», он всё время был бы на первых местах.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:08
Интересный тренер! Я думаю он найд найдёт свою нишу!!! И ещё услышим о нём! Удачи ему!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:20
Я думал, "молодых" это до 40 лет, 47 лет - это по крайней мере уже опытный. У Черевченко явно будет возможность себя проявить в клубе РПЛ и тогда узнаем прав был Юрий Павлович или его успешная полоса в "Химках" в прошлом году - всего лишь случайность.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:09
Сёмин, как никто другой, знает способности своего ученика и последователя Игоря Черевченко в качестве футбольного тренера.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:05
Всякое случается в жизни, пожелаем ему найти свой клуб !!! Удачи !!!
112910415
112910415
вчера в 10:55
ждут его успехи, увидим ещё
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:41
Тренер перспективный, только он таджик.
Cat01
Cat01
вчера в 10:34
Не пошла работа жаль
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:17
Я уже насчитал в карьере Черевченко минимум три клуба,а он всё не матереет и остаётся "молодым тренером".Палыч разными способами внушает миру,что возраст футбольной тренерской зрелости-74 года...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:13
С этим не поспоришь...
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