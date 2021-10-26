Детский тренер Максименко: «В начале сезона Саша спасал прилично»

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер вратаря «Спартака» , отреагировал на информацию о том, что 50% ударов в створ ворот его воспитанника в этом сезоне закончились голами.

Тут хотелось бы посмотреть эту статистику с разбивкой на дистанцию удара. Все пропущенные удары идут в статистику, даже с линии ворот. А хотелось бы увидеть, сколько ударов было из штрафной, из вратарской и из-за штрафной. Да, «Спартак» много пропускал со стандартов, но стандарты зависят не от одного вратаря. Плюс надо учитывать выходы один в один – в начале сезона Саша спасал прилично.

Сколько Саша пережил тренеров в «Спартаке»? На моей памяти – точно больше четырёх. Но он всегда доказывал: я номер один. Пацану двадцать лет, он выкарабкается из этой ситуации.