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Детский тренер Максименко: «В начале сезона Саша спасал прилично»

вчера, 11:07

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер вратаря «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на информацию о том, что 50% ударов в створ ворот его воспитанника в этом сезоне закончились голами.

Тут хотелось бы посмотреть эту статистику с разбивкой на дистанцию удара. Все пропущенные удары идут в статистику, даже с линии ворот. А хотелось бы увидеть, сколько ударов было из штрафной, из вратарской и из-за штрафной. Да, «Спартак» много пропускал со стандартов, но стандарты зависят не от одного вратаря. Плюс надо учитывать выходы один в один – в начале сезона Саша спасал прилично.

Сколько Саша пережил тренеров в «Спартаке»? На моей памяти – точно больше четырёх. Но он всегда доказывал: я номер один. Пацану двадцать лет, он выкарабкается из этой ситуации.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:18
Futurista
Futurista
вчера в 12:15, ред.
По игре Саше опять пора в детский клуб...к детскому тренеру на переучивание...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:51
Пусть этот детский тренер Максименко лучше скажет - почему так плохо учил !!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 11:46
Что было раньше уже все забыли.
makkie
makkie
вчера в 11:37
Как ни защищай Максименко, но сейчас он поплыл и играет как мешок.
Любой удар в створ грозит голом. 50% таких ударов выливается в пропущенные мячи. Разве так должен играть страж ворот Спартака?

Похоже, слухи о поиске клубом нового вратаря негативно сказались на игре Максименко. Вместо того чтобы прибавить, он, наоборот, сдал.
Oliver S
Oliver S
вчера в 11:33
У Максименко в данный момент две большие проблемы: часто пропускает в ближний (вратарский) угол и очень плохо прыгает. То ли сбавил к себе требования и ленится, то ли просто не тренирует эти моменты, а это основа основ вратарского искусства.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:17
Сашке надо повзрослеть. Да унылая фраза
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:16
Да, всё бывает. Надо учиться учиться и ещё раз учиться , как завещел великий Ленин !!!
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