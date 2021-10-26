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Пименов: «„Сочи“ плохо играл, я ожидал от них более мощной игры»

вчера, 09:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал победу команды над «Сочи».

Только результат понравился, требовать какой-то игры сейчас бесполезно, потому что все полуживые, 11 человек еле набирается.

У «Локомотива» преимущества не было, абсолютно равная игра. «Сочи» плохо играл, я ожидал от них более мощной игры.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:42
Это не Сочи плохо сыграли, а ... Нобоа!
У Нобоа не пошла игра, много брака в передачах и сразу нападение нулевое.
У Сочи один удар в створ за матч, в добавленное время и то со штрафного.
Хотя гол залетел знатный.
Локо выиграл чисто на классе, а класс Сочи зависит от одного, ну может от ещё пару игроков, а это плохо, для достижении каких-нибудь целей.
berda2003
berda2003
вчера в 11:03
после победы над зенитом - в сочи пришла смс: куда прёте? федотов притормози. за газ! и северный кавказ! миллер.
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:51
Русланчика кто-то попросил топить нынешнего тренера Локо и руководство )))
Локо даже полуживой играет лучше, чем лучшие матчи при Николиче. Вернутся остальные игроки, и качество станет еще выше.
И придется переобуваться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:19
Сочи какието уставшие!
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