Пименов: «„Сочи“ плохо играл, я ожидал от них более мощной игры»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал победу команды над «Сочи».
Только результат понравился, требовать какой-то игры сейчас бесполезно, потому что все полуживые, 11 человек еле набирается.
У «Локомотива» преимущества не было, абсолютно равная игра. «Сочи» плохо играл, я ожидал от них более мощной игры.
У Нобоа не пошла игра, много брака в передачах и сразу нападение нулевое.
У Сочи один удар в створ за матч, в добавленное время и то со штрафного.
Хотя гол залетел знатный.
Локо выиграл чисто на классе, а класс Сочи зависит от одного, ну может от ещё пару игроков, а это плохо, для достижении каких-нибудь целей.
У Нобоа не пошла игра, много брака в передачах и сразу нападение нулевое.
У Сочи один удар в створ за матч, в добавленное время и то со штрафного.
Хотя гол залетел знатный.
Локо выиграл чисто на классе, а класс Сочи зависит от одного, ну может от ещё пару игроков, а это плохо, для достижении каких-нибудь целей.
Локо даже полуживой играет лучше, чем лучшие матчи при Николиче. Вернутся остальные игроки, и качество станет еще выше.
И придется переобуваться
Локо даже полуживой играет лучше, чем лучшие матчи при Николиче. Вернутся остальные игроки, и качество станет еще выше.
И придется переобуваться