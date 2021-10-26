Пименов: «„Сочи“ плохо играл, я ожидал от них более мощной игры»

Бывший форвард «Локомотива» прокомментировал победу команды над «Сочи».

Только результат понравился, требовать какой-то игры сейчас бесполезно, потому что все полуживые, 11 человек еле набирается.

У «Локомотива» преимущества не было, абсолютно равная игра. «Сочи» плохо играл, я ожидал от них более мощной игры.