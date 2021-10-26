Бохинен: «Постараемся забить „Металлургу“ побольше голов»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Металлурга» из Липецка.
Мы должны подойти к этой игре как к любой другой. Это хорошая возможность для игроков, которые получают не так много времени в лиге. Мы постараемся забить побольше голов и получить удовольствие от матча.
Здоровья Вам.
Здоровья Вам.
На недооценке соперника часто обжигаются. Без травм ( особенно Фукса)
Удачной игры ЦСКА.
На недооценке соперника часто обжигаются. Без травм ( особенно Фукса)
Удачной игры ЦСКА.
И этот матч будет не исключением , тем более для Металлургов это будет самый грозной соперник.
Будем делать посмотреть !
И этот матч будет не исключением , тем более для Металлургов это будет самый грозной соперник.
Будем делать посмотреть !
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Что-то по словам Бохинена не чувствуется серьёзного настроя на игру. Не думаю, что Металлург это мальчики для битья. Забейте столько, сколько хватит для победы.
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Что-то по словам Бохинена не чувствуется серьёзного настроя на игру. Не думаю, что Металлург это мальчики для битья. Забейте столько, сколько хватит для победы.