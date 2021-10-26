Бохинен: «Постараемся забить „Металлургу“ побольше голов»

Полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Металлурга» из Липецка.

Мы должны подойти к этой игре как к любой другой. Это хорошая возможность для игроков, которые получают не так много времени в лиге. Мы постараемся забить побольше голов и получить удовольствие от матча.