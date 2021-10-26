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Бохинен: «Постараемся забить „Металлургу“ побольше голов»

вчера, 11:18
МеталлургЛоготип футбольный клуб Металлург (Липецк)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Металлурга» из Липецка.

Мы должны подойти к этой игре как к любой другой. Это хорошая возможность для игроков, которые получают не так много времени в лиге. Мы постараемся забить побольше голов и получить удовольствие от матча.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 18:02, ред.
Он забил свой первый год за ЦСКА в Липецке. С почином.
Здоровья Вам.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:10
Бохинену только и остаётся проявлять себя в матчах на кубок и с аутсайдерами в чемпионате. Не стал Эмиль лидером.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:47
Вы уж постарайтесь забить хоть на 1 гол больше Металлурга.
На недооценке соперника часто обжигаются. Без травм ( особенно Фукса)
Удачной игры ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19, ред.
Металлурги что-то уж очень много пропускают от команд ФНЛ. А тут предстоит матч с ЦСКА.
И этот матч будет не исключением , тем более для Металлургов это будет самый грозной соперник.
Будем делать посмотреть !
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:59
Приветствую!Обычно после таких заявлений выигрывают с натягом!
drug01
drug01
вчера в 11:34
Меньше слов больше дела
zsb1961
zsb1961
вчера в 11:30
Победы армейцам!
cska1948
cska1948
вчера в 11:27
"...Мы постараемся забить побольше голов..."
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Что-то по словам Бохинена не чувствуется серьёзного настроя на игру. Не думаю, что Металлург это мальчики для битья. Забейте столько, сколько хватит для победы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:19
Нужно похлопотать...
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