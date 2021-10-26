Бохинен: «Забить первый гол за ЦСКА — это потрясающее чувство!»

Полузащитник ЦСКА поделился впечатлениями после победы над «Металлургом» (2:0) из Липецка в матче предварительного раунда Кубка России. Эмиль отметился голом в конце 1-го тайма.

Мы понимали, что будет сложно, но сумели взять контроль, владеть мячом. Неплохо сыграли в защите и одержали заслуженную победу.

В моменте с голом я получил мяч от Чалова, думал отдать пас, но партнера по команде держал защитник соперника. Решил бить сам. Забить свой первый гол за команду — это потрясающее чувство! У меня был тяжелый период, надеюсь, он позади.

Отец действительно приезжал ко мне в перерыв на сборную, смотрел тренировки и проводил время со мной. Очень рад, что у него получилось приехать и навестить меня. Он всегда дает мне советы по игре, мотивирует работать еще больше. Это очень помогает.

Поддержка болельщиков сегодня была потрясающей. Особенно когда я забил. Посмотрел на трибуну, и это были непередаваемые эмоции! Поддержка болельщиков нам помогает.