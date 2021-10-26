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Бохинен: «Забить первый гол за ЦСКА — это потрясающее чувство!»

вчера, 20:29
МеталлургЛоготип футбольный клуб Металлург (Липецк)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями после победы над «Металлургом» (2:0) из Липецка в матче предварительного раунда Кубка России. Эмиль отметился голом в конце 1-го тайма.

Мы понимали, что будет сложно, но сумели взять контроль, владеть мячом. Неплохо сыграли в защите и одержали заслуженную победу.

В моменте с голом я получил мяч от Чалова, думал отдать пас, но партнера по команде держал защитник соперника. Решил бить сам. Забить свой первый гол за команду — это потрясающее чувство! У меня был тяжелый период, надеюсь, он позади.

Отец действительно приезжал ко мне в перерыв на сборную, смотрел тренировки и проводил время со мной. Очень рад, что у него получилось приехать и навестить меня. Он всегда дает мне советы по игре, мотивирует работать еще больше. Это очень помогает.

Поддержка болельщиков сегодня была потрясающей. Особенно когда я забил. Посмотрел на трибуну, и это были непередаваемые эмоции! Поддержка болельщиков нам помогает.

Матч с «Металлургом» стал значимым для защитника «армейцев» Бруно Фукса.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:14
Не самый сложный соперник был.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:59
Первый гол забил Бохинен.....Ждем продолжения.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 22:48
    Futurista
    Futurista ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 21:17, ред.
    David Young
    David Young ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Считаю что не надо.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:04
    Эмиль с почином ! Главное - начало, Даст бог не последний забил)). Удачи.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:02
    Бохинен, за это надо бухинен...
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 20:45
    Может парень обретет уверенность и начнёт отрабатывать то, ради чего его покупали. Голы получились хорошие, Федя мастерски раздавал голевые.
    drug01
    drug01
    вчера в 20:34
    Желаем также идти вперёд
    beefs
    beefs
    вчера в 20:30
    такое ощущение что он забил первый гол в своей жизни, удачи в дальнейшем...
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