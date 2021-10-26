ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Березуцкий: «На мой взгляд, ЦСКА забил „Металлургу“ достаточно голов»

вчера, 19:46
МеталлургЛоготип футбольный клуб Металлург (Липецк)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над липецким «Металлургом» в рамках Кубка России (2:0).

Я бы не сказал, что у нас было много моментов. На этом поле создавать их достаточно тяжело. Это или стандартные положения, или дальние удары, или какие-то отскоки. На мой взгляд, мы забили достаточно и в первом тайме, и во втором.

Не пожалел ли об отсутствии Акинфеева после ошибки вратаря? Нет. Ошибки случаются у всех. Хорошо, что всё закончилось положительно. Ничего страшного, такое бывает, просто поскользнулся.

Матч с «Металлургом» стал значимым для защитника «армейцев» Бруно Фукса.

Все новости
Милонов: «Никто в России не собирается заражать „Наполи“ коронавирусом»
Сегодня, 13:47 Комментарии3
Кавазашвили: «Алексей Миранчук — избалованный судьбой мальчик»
Сегодня, 13:02 Комментарии12
«Главная новость в стране». Губерниев — о словах Крыховяка про Николича
Сегодня, 12:20 Комментарии6
Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»
Сегодня, 11:30 Комментарии30
Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»
Сегодня, 10:01 Комментарии9
Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»
Сегодня, 09:29 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
934qfe3qabke
934qfe3qabke
сегодня в 03:25
Можно было и побольше
Cat01
Cat01
вчера в 20:36
Главное итог!!!
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:33
Армейцев с победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:29
Березуцкий: «На мой взгляд, ЦСКА забил „Металлургу“ достаточно голов» !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:11
Гол Бокхема стал решающим в этом не лёгком матче. Поле тяжёлое, не привычное для игроков ЦСКА. Главное победа, ошибка третьего вратаря забудется. Удачи.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:10
У металлурга матч года или даже десятилетия, поэтому они упирались как могли, а у нас играл второй состав, поэтому результат отличный и закономерный.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:03
Забили сколько хотели.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:56
Вася прав - главное добыт результат.
cska1948
cska1948
вчера в 19:50
Главное, что забитых голов хватило для выхода в 1/8 финала!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:50
И одного хватило бы но и два норм.....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100