Гаджиев: «Не думаю, что Карпин отказался от Дзюбы из-за личных убеждений»

Бывший тренер сборной России прокомментировал отсутствие в расширенном составе национальной команды нападающего «Зенита» .

На данном этапе это правильное решение. В силу сложившихся отношений с Артёмом, Карпин всё сделал, как надо. Не то, что Дзюба не достоин играть за сборную. Безусловно, в отдельных игровых ситуациях Артём может помочь. Я не думаю, что Валерий Георгиевич отказался от приглашения Дзюбы из-за личных убеждений. Это решение не только одного Карпина, но и всего тренерского штаба.