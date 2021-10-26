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Гаджиев: «Не думаю, что Карпин отказался от Дзюбы из-за личных убеждений»

вчера, 16:16

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал отсутствие в расширенном составе национальной команды нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

На данном этапе это правильное решение. В силу сложившихся отношений с Артёмом, Карпин всё сделал, как надо. Не то, что Дзюба не достоин играть за сборную. Безусловно, в отдельных игровых ситуациях Артём может помочь. Я не думаю, что Валерий Георгиевич отказался от приглашения Дзюбы из-за личных убеждений. Это решение не только одного Карпина, но и всего тренерского штаба.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 19:57
В решении приглашать или не приглашать Дзюбу, Карпи личные обиды отставил в сторону и ради ОБЩЕГО дела включил Дзюбу в список. А вот Дзюба своё "Я" поставил выше интересов сборной. За это от него отвернулось большое количество болельщиков.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:59
Это не Карпин отказался от Дзюбы из-за личных убеждений. Это личные убеждения Дзюбы отказались от сборной Карпина.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:09
Ну вот, адекватное мнение Гаджиева. Человек реально оценивает ситуацию на сегодняшний день, а не пребывает в 2018-м году, как многие ещё.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:02
Дзюба может только Мальте забивать.
m5pc7w55u8aw
m5pc7w55u8aw
вчера в 17:00
Это далеко не факт
ДСА
ДСА
вчера в 16:58
Дзюба в сборной своё отыграл.
МапС
МапС
вчера в 16:53
Отдельные игровые ситуации это типа пробить пенальти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:48
Чем реже будут обсуждать рукатого тем быстрее его забудут.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:46
Всем болелам России на футсайтах игнорировать новости о Дэтпуле, Рукаку, "льва", "нацгерое". Чем больше нажимаешь, тем пузырь резиновый, все больше и больше.
Акция!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:41
Дзюба - это пройденный этап. В будущем ему нет места:
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:28
2027-й год...
Гаджиев, Петржела, Игнатьев по прежнему озадачены невызовом Дзюбы в сборную...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:18
Не обязательно додумывать. Тема закрыта !!!)
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