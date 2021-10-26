Гаджиев: «Не думаю, что Карпин отказался от Дзюбы из-за личных убеждений»

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал отсутствие в расширенном составе национальной команды нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
На данном этапе это правильное решение. В силу сложившихся отношений с Артёмом, Карпин всё сделал, как надо. Не то, что Дзюба не достоин играть за сборную. Безусловно, в отдельных игровых ситуациях Артём может помочь. Я не думаю, что Валерий Георгиевич отказался от приглашения Дзюбы из-за личных убеждений. Это решение не только одного Карпина, но и всего тренерского штаба.
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Гаджиев, Петржела, Игнатьев по прежнему озадачены невызовом Дзюбы в сборную...
Гаджиев, Петржела, Игнатьев по прежнему озадачены невызовом Дзюбы в сборную...