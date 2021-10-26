Канчельскис: «Для Миранчука главное — это не возвращаться в Россию»

Бывший футболист сборной России прокомментировал информацию о том, что полузащитник может покинуть «Аталанту».

Ему тяжело сейчас. Видно, что очень переживает из-за отсутствия игровой практики в «Аталанте». Тренер ему сейчас не доверяет, выпускает только на замену и то не всегда.

В РПЛ Миранчук был одним из лидеров, конечно, он не привык к роли запасного и не знает, как к этому относиться. Эти переживания сказываются на его игре. Сейчас ждать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Алексею надо успокоиться, подумать хорошенько над своим будущем и двигаться вперед. В таких ситуациях надо просто пахать на тренировках и ждать своего шанса.

Над сменой команды думать не стоит. Какой смысл идти в команды из нижней половины таблицы Серии А? Но если будет предложение, например, от «Сассуоло», то можно рассмотреть. Там играют в хороший атакующий футбол. Главное — не возвращаться в Россию. Если вернется, это будет прыжок назад.