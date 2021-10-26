ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Канчельскис: «Для Миранчука главное — это не возвращаться в Россию»

вчера, 14:01

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту».

Ему тяжело сейчас. Видно, что очень переживает из-за отсутствия игровой практики в «Аталанте». Тренер ему сейчас не доверяет, выпускает только на замену и то не всегда.

В РПЛ Миранчук был одним из лидеров, конечно, он не привык к роли запасного и не знает, как к этому относиться. Эти переживания сказываются на его игре. Сейчас ждать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Алексею надо успокоиться, подумать хорошенько над своим будущем и двигаться вперед. В таких ситуациях надо просто пахать на тренировках и ждать своего шанса.

Над сменой команды думать не стоит. Какой смысл идти в команды из нижней половины таблицы Серии А? Но если будет предложение, например, от «Сассуоло», то можно рассмотреть. Там играют в хороший атакующий футбол. Главное — не возвращаться в Россию. Если вернется, это будет прыжок назад.

Все новости
Милонов: «Никто в России не собирается заражать „Наполи“ коронавирусом»
Сегодня, 13:47 Комментарии3
Кавазашвили: «Алексей Миранчук — избалованный судьбой мальчик»
Сегодня, 13:02 Комментарии12
«Главная новость в стране». Губерниев — о словах Крыховяка про Николича
Сегодня, 12:20 Комментарии6
Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»
Сегодня, 11:30 Комментарии30
Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»
Сегодня, 10:01 Комментарии9
Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»
Сегодня, 09:29 Комментарии15
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:39
пусть и дальше до 30 лет сидит в серии А на лавке условного Эмполи и потом возвращается в Сапсан но там уже будет скорый поезд и время пассажирского уже уйдёт и безвозвратно упущено
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:35, ред.
Конечно..господин Канчельскис...
Пусть Лёха и дальше "прогрессирует"....
Условно....Аталанта-Сассуоло-Ференцварош-Омония-Дандолк...

Канчельскис - патриот коих свет не видел....
Хоть до конца карьеры просиди на лавке...только не в РПЛ....

Он наверное Кокорину и Миранчуку каждый день смс-ки шлёт "Браво парни,вы топ,слежу за вами ,не налюбуюсь,прогресс очевиден,играть не главное, Главное - не возвращаться в Россию"...)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:29
Согласен с Андреем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:24
В Россию нельзя,тут засмеют!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100