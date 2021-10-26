Канчельскис: «Для Миранчука главное — это не возвращаться в Россию»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту».
Ему тяжело сейчас. Видно, что очень переживает из-за отсутствия игровой практики в «Аталанте». Тренер ему сейчас не доверяет, выпускает только на замену и то не всегда.
В РПЛ Миранчук был одним из лидеров, конечно, он не привык к роли запасного и не знает, как к этому относиться. Эти переживания сказываются на его игре. Сейчас ждать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Алексею надо успокоиться, подумать хорошенько над своим будущем и двигаться вперед. В таких ситуациях надо просто пахать на тренировках и ждать своего шанса.
Над сменой команды думать не стоит. Какой смысл идти в команды из нижней половины таблицы Серии А? Но если будет предложение, например, от «Сассуоло», то можно рассмотреть. Там играют в хороший атакующий футбол. Главное — не возвращаться в Россию. Если вернется, это будет прыжок назад.
Пусть Лёха и дальше "прогрессирует"....
Условно....Аталанта-Сассуоло-Ференцварош-Омония-Дандолк...
Канчельскис - патриот коих свет не видел....
Хоть до конца карьеры просиди на лавке...только не в РПЛ....
Он наверное Кокорину и Миранчуку каждый день смс-ки шлёт "Браво парни,вы топ,слежу за вами ,не налюбуюсь,прогресс очевиден,играть не главное, Главное - не возвращаться в Россию"...)))
Пусть Лёха и дальше "прогрессирует"....
Условно....Аталанта-Сассуоло-Ференцварош-Омония-Дандолк...
Канчельскис - патриот коих свет не видел....
Хоть до конца карьеры просиди на лавке...только не в РПЛ....
Он наверное Кокорину и Миранчуку каждый день смс-ки шлёт "Браво парни,вы топ,слежу за вами ,не налюбуюсь,прогресс очевиден,играть не главное, Главное - не возвращаться в Россию"...)))