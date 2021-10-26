Сёмин: «Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о возможном уходе из «Аталанты» полузащитника .

Почти два года назад «Аталанта» говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД . Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему.