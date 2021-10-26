ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Сёмин: «Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД»

вчера, 13:01

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном уходе из «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.

Почти два года назад «Аталанта» говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД. Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей за «Аталанту», отметившись одним ассистом.

Все новости
Милонов: «Никто в России не собирается заражать „Наполи“ коронавирусом»
Сегодня, 13:47 Комментарии3
Кавазашвили: «Алексей Миранчук — избалованный судьбой мальчик»
Сегодня, 13:02 Комментарии12
«Главная новость в стране». Губерниев — о словах Крыховяка про Николича
Сегодня, 12:20 Комментарии6
Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»
Сегодня, 11:30 Комментарии30
Селюк: «Слуцкому лучше пойти в шоу-бизнес, подвинуть как-то Киркорова»
Сегодня, 10:01 Комментарии9
Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»
Сегодня, 09:29 Комментарии15
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:57
7 матчей,1 асист-это теперь "приличный КПД"??? Ах да,самая высокая бессмысленная скорость в одном из матчей еврокубков...
Да Лёха-"паровоз братьев Черепановых" с таким "высоким КПД"!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:47
Согласен с Юрием Палычем.
ДСА
ДСА
вчера в 13:23
Пусть за сборную блистает, а в клубе лечится и экономит силы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:06
Палыч лукавит думаю
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100