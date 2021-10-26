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«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера

вчера, 22:24

«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о назначении Флориана Кохфельдта на пост главного тренера команды.

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года.

На посту наставника «волков» Кохфельдт сменил Марка ван Боммела, который был уволен в связи с неудовлетворительными результатами: после 9 туров «Вольфсбург» с 13 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, в Лиге чемпионов команда после трех туров с 2 очками идет на четвертой позиции в группе.

Последним местом работы Кохфельдта был «Вердер».

«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:31
Неплохой тренер для БЛ2. Вердер он уже туда подбросил. Чем только в Вольфсбурге думали, когда писали этого коача?! Да и ван Боммел такой же ноль. Большие вопросы к руководству клуба.
drug01
drug01
вчера в 22:43
Желаем удачи!!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:30
На вторую бундеслигу решили взять курс?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:30
Вот теперь всё в порядке, очки начислены. Спасибо!
beefs
beefs
вчера в 22:28
молодой парень, молодцы немцы доверяют молодым...
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