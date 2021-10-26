«Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера

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вчера, 22:24

«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды.

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года.

На посту наставника «волков» Кохфельдт сменил Марка ван Боммела, который был уволен в связи с неудовлетворительными результатами: после 9 туров «Вольфсбург» с 13 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, в Лиге чемпионов команда после трех туров с 2 очками идет на четвертой позиции в группе.

Последним местом работы Кохфельдта был «Вердер».