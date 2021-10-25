ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Мы сделали хороший результат в „Химках“». Семшов — после ухода из клуба

вчера, 23:27

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об уходе с поста помощника главного тренера «Химок» после отставки Игоря Черевченко.

Когда назначают, всегда нужно быть готовым к отставке. Это жизнь, ничего страшного, мы сделали хороший результат в «Химках», сейчас не в зоне вылета идем. Жизнь иногда диктует иные правила. Надо сказать спасибо руководству клуба, генеральному директору, игрокам, персоналу. Игроки достаточно профессионально относились к делу, всегда выполняли, что говорил тренерский штаб.

Что послужило катализатором? Я тренер, а не главный тренер. Разговор был между главным тренером и генеральным директором, где было решено, что мы прекращаем работу. Это нормально. Тренерская доля такова — ты сегодня работаешь, завтра нет. Это был прекрасный год, но теперь немного по-другому все будут действовать.

Все новости
В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды
Сегодня, 17:06 Комментарии7
Официально«Ростов» объявил о назначении Кафанова на должность главного тренера
Сегодня, 14:32 Комментарии40
ОфициальноЮщенко — исполняющий обязанности главного тренера «Химок»
Вчера, 14:16 Комментарии23
Официально«Химки» официально подтвердили уход Черевченко
Вчера, 12:30 Комментарии14
Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»
Вчера, 11:13 Комментарии25
Официально«Вольфсбург» объявил об отставке ван Боммела
24 октября Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:11
Не оправдал надежд - бывает.
1bear
1bear
сегодня в 03:40
наверное зря уволили Черевченко и его команду
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:21
Теперь будем чаще видеть Семшова в экспертах на Матч ТВ. Времени много свободного появилось.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:33
Удачи Семшову в дальнейшем
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
В принципе неплохо поработали
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:00
Главный ушел, а с ним и весь тренерский штаб.
Cat01
Cat01
вчера в 23:33
Это было давно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100