«Мы сделали хороший результат в „Химках“». Семшов — после ухода из клуба

Бывший полузащитник сборной России высказался об уходе с поста помощника главного тренера «Химок» после отставки Игоря Черевченко.

Когда назначают, всегда нужно быть готовым к отставке. Это жизнь, ничего страшного, мы сделали хороший результат в «Химках», сейчас не в зоне вылета идем. Жизнь иногда диктует иные правила. Надо сказать спасибо руководству клуба, генеральному директору, игрокам, персоналу. Игроки достаточно профессионально относились к делу, всегда выполняли, что говорил тренерский штаб.

Что послужило катализатором? Я тренер, а не главный тренер. Разговор был между главным тренером и генеральным директором, где было решено, что мы прекращаем работу. Это нормально. Тренерская доля такова — ты сегодня работаешь, завтра нет. Это был прекрасный год, но теперь немного по-другому все будут действовать.