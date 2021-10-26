В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды

В «Ростове» объяснили назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.
Виталий Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остаётся в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда.
К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов.
представьте на секунду, если бы в нашей стране все работали теми, на кого выучились, собянин - инженер-механик, шойгу - ни одного дня не служил в армии, мишустин -учёный... тем не менее они: мэр, министр обороны, председатель правительства и т.д. и т.п.
представьте на секунду, если бы в нашей стране все работали теми, на кого выучились, собянин - инженер-механик, шойгу - ни одного дня не служил в армии, мишустин -учёный... тем не менее они: мэр, министр обороны, председатель правительства и т.д. и т.п.