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В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды

вчера, 17:06

В «Ростове» объяснили назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.

Виталий Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остаётся в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда.

К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:25
Ничего не поменялось, юридические коллизии.
ОПС
ОПС
вчера в 18:23, ред.
Ну, и ладно
berda2003
berda2003
вчера в 18:19
не понимаю, зачем лицензия - гл. тренер футбольной команды - врач? в его руках жизнь игроков?
представьте на секунду, если бы в нашей стране все работали теми, на кого выучились, собянин - инженер-механик, шойгу - ни одного дня не служил в армии, мишустин -учёный... тем не менее они: мэр, министр обороны, председатель правительства и т.д. и т.п.
ДСА
ДСА
вчера в 17:59
Хоть бы сейчас ему поперло не по-детски!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:17
Вот и все подтвердилось
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:11
Ну и всё правильно. Зауру Удачи с Ростовом !!!
1bear
1bear
вчера в 17:10
сказали правду
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