В «Ростове» объяснили назначение Кафанова главным тренером команды

В «Ростове» объяснили назначение на пост главного тренера команды.

Виталий Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остаётся в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда.

К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов.