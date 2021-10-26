«Ростов» объявил о назначении Кафанова на должность главного тренера

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вчера, 14:32

Пресс-служба «Ростова» объявила, что новым главным тренером команды назначен .

Кафанов работал в тренерском штабе «Ростова» с 2015 по 2017 год. Позже он исполнял должность старшего тренера ростовского клуба (2019-2021) и тренера вратарей.