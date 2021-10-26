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«Ростов» объявил о назначении Кафанова на должность главного тренера

вчера, 14:32

Пресс-служба «Ростова» объявила, что новым главным тренером команды назначен Виталий Кафанов.

Кафанов работал в тренерском штабе «Ростова» с 2015 по 2017 год. Позже он исполнял должность старшего тренера ростовского клуба (2019-2021) и тренера вратарей.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:54
Кафанов - топчик!
Сп62
Сп62
вчера в 20:36
Думаю, что поддержка болельщиков будет. А это уже не мало.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:24
Ростовскую кухню знает, значит сервировку и блюда не испортит
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:42
Как для чего? Для формальности, которую легко можно обойти!
bsww
bsww ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:45
Тут палка о двух концах, людь без прав может спокойно кататься, пока не спалят. Другой вопрос, что транспорт - средство повышенной опасности и тут нужна квалификация, это не проблема, если знаешь ПДД и соблюдаешь их. Опасно, когда этот самый "людь" не видит разницу между 60км/ч и 160км/ч, на крайняк, в видеоигре он постоянно лихачит (шашечник вроде входит в группу), едет на красный, не пользуется поворотниками и тут он сел за руль, но МОЗГ пока всё ещё в игре
112910415
112910415
вчера в 18:39
маленькие возлефутбольные хитрости )
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:25
Пусть уже ,хоть кто-то тренирует Ростов.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:05
А может Кафанов и руководил и готовил команду а Тедеев выводил
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:40
Удачи Кафанову!
STVA 1
STVA 1 ответ Серёжа Бехтерев (раскрыть)
вчера в 17:16
Рахимова похоже на срач тв неплохо кормят)))
протон
протон
вчера в 16:42
Может быть у Тедеева просто нет подходящей лицензии, чтобы быть главным?
протон
протон
вчера в 16:37
Кафанов: "Дайте мне 11 Песьяковых и я выиграю ЛЧ"
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ bsww (раскрыть)
вчера в 16:32
Это понятно...я к тому что....
Давайте тогда разрешим управлять автомобилем человеку без прав....но с присутствующим в авто человека с правами....
Серёжа Бехтерев
Серёжа Бехтерев
вчера в 16:28
может, надо было Ростову Рахимова назначить?
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:19
Ну, слава Богу фк Ростов имеет тренера
bsww
bsww ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:18
Без лицензии PRO исполняющий обязанности тренера может работать от 30 до 90 дней, после чего на выход.
Допустим максимум 90 дней, 89 дней отработал человек без лицензии, его уволили и опять приняли на работу на должность и.о.. К сожалению, у него не опять 90 дней работы, а только 1 день.
mr. Krot
mr. Krot
вчера в 16:01
Теперь сможет ни в чем себе не отказывать и набрать в команду 11 вратарей
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:50
Кафанов + Тедеев = классный тандем...ну а между собой они договорятся кому что делать поскольку МУ-ЖИ-КИ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:46
А как же сборная? Или скорее всего де факто будет Тедеев а де юре Кафанов.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:45
Приветствую!а Кафанов только на конференциях будет!
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:45
Мусаева заменял Серега Матвеев ! В одном дворе жили!У него PRO лицензия и сборную юношей тренировал!
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:39
Скорее всего это формальность. Тедеев как тренировал, так и будет.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:36
То есть Кафанов будет официально Главным в Ростове и тренером вратарей в сборной?
dok66
dok66
вчера в 15:31
Ну и хорошо . Тедеев : де-факто , Кафанов : де-юре . Последние матчи показали состоятельность Тедеева .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:29
Одно непонятно...
Если Лицензия ПРО - формальность какую с лёгкостью обходят многие клубы - для чего она тогда вообще нужна ???
makkie
makkie ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:20
У Тедеева нет лицензии PRO, поэтому официально ГТ Ростова будет Кафанов.
Так же было с Мусаевым в Краснодаре. На пресс-конференциях его подменял Фоменко.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:14, ред.
Это означает лишь одно - главным тренером в Ростове утверждён по факту Тедеев и это правильно! А Кафанов только официально. Он также продолжит работу с вратарями в Ростове и в сборной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:12
Обидно за Заура Тедеева . Начала команда играть и тут на тебе Кафанов откуда-то вынырнул. Зря это всё.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:11
Шо!? Опять!? Выженное поле от КББ!? Да, что же будешь делать, то!!!..)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 15:10
Спасибо. Теперь все стало на свои места...
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