«Ростов» объявил о назначении Кафанова на должность главного тренера

Пресс-служба «Ростова» объявила, что новым главным тренером команды назначен Виталий Кафанов.
Кафанов работал в тренерском штабе «Ростова» с 2015 по 2017 год. Позже он исполнял должность старшего тренера ростовского клуба (2019-2021) и тренера вратарей.
Произошли изменения в тренерском штабе главной команды «Ростова» 📝— Football Club Rostov (@rostovfc) October 26, 2021
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Давайте тогда разрешим управлять автомобилем человеку без прав....но с присутствующим в авто человека с правами....
Давайте тогда разрешим управлять автомобилем человеку без прав....но с присутствующим в авто человека с правами....
Допустим максимум 90 дней, 89 дней отработал человек без лицензии, его уволили и опять приняли на работу на должность и.о.. К сожалению, у него не опять 90 дней работы, а только 1 день.
Допустим максимум 90 дней, 89 дней отработал человек без лицензии, его уволили и опять приняли на работу на должность и.о.. К сожалению, у него не опять 90 дней работы, а только 1 день.
Если Лицензия ПРО - формальность какую с лёгкостью обходят многие клубы - для чего она тогда вообще нужна ???
Если Лицензия ПРО - формальность какую с лёгкостью обходят многие клубы - для чего она тогда вообще нужна ???
Так же было с Мусаевым в Краснодаре. На пресс-конференциях его подменял Фоменко.
Так же было с Мусаевым в Краснодаре. На пресс-конференциях его подменял Фоменко.