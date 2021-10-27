Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»

Известный певец и болельщик «Спартака» Александр Градский поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Руе Витории и нападающем Квинси Промесе.
Виторию давно надо было выгнать. Сразу после Кубка Париматч Премьер, когда он стал показывать свои игры. Я тогда сказал: «Он идиот!»
Нет у нас левого крайнего, и правого крайнего – тоже. Промес – это не игрок, это человек, который обводит на левом краю двоих, приходит в центр, там еще двое. И вот сквозь четырех человек пытается пробить по воротам.
Слева есть Айртон, а вот конкуренции у него нет от слова совсем. В годы чемпионства Массимо Комбаров часто играл слева, но альтернативы были в лице Зобнина и Мельгарехо. Даже в Барселоне при всей любви к Альбе понимают, кем его нужно заменять, когда тому нужен отдых. В принципе, влево можно кинуть кинуть и Зобнина, что и делал Доменико, правда, делал это на правый фланг. А сейчас кризис с опорниками, Крал отдан в аренду, Умяров и Хендрикс с травмами, Литвинова взяли из молодёжки и с другой позиции. Остаётся один Зобнин.
Ну и сам Руй не то, что бы физрук, но ему тяжело работать в условиях лимита. Почему он и провалился в Саудовской Аравии, где лимит ещё жёстче
Слева есть Айртон, а вот конкуренции у него нет от слова совсем. В годы чемпионства Массимо Комбаров часто играл слева, но альтернативы были в лице Зобнина и Мельгарехо. Даже в Барселоне при всей любви к Альбе понимают, кем его нужно заменять, когда тому нужен отдых. В принципе, влево можно кинуть кинуть и Зобнина, что и делал Доменико, правда, делал это на правый фланг. А сейчас кризис с опорниками, Крал отдан в аренду, Умяров и Хендрикс с травмами, Литвинова взяли из молодёжки и с другой позиции. Остаётся один Зобнин.
Ну и сам Руй не то, что бы физрук, но ему тяжело работать в условиях лимита. Почему он и провалился в Саудовской Аравии, где лимит ещё жёстче