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Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»

вчера, 09:29

Известный певец и болельщик «Спартака» Александр Градский поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Руе Витории и нападающем Квинси Промесе.

Виторию давно надо было выгнать. Сразу после Кубка Париматч Премьер, когда он стал показывать свои игры. Я тогда сказал: «Он идиот!»

Нет у нас левого крайнего, и правого крайнего – тоже. Промес – это не игрок, это человек, который обводит на левом краю двоих, приходит в центр, там еще двое. И вот сквозь четырех человек пытается пробить по воротам.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:07
ОГо Градский, люблю его слушать, не уж-то тоже за Спартак болеет?
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:09
А зачем Рассказова с его ростом ставить в центр обороны, если он всю жизнь играл крайнего защитника. Ещё бы Мозеса поставил центральным в защиту, а Кутепова в атаку.
Wonka7238
Wonka7238
вчера в 13:47
Ну не надо кидаться громкими фразами. На фоне общемясного сброда Промес - практически супернап. Он уже не раз это доказывал, и здесь, и в Аяксе.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:08
Не могу понять,почему Федун все ищет ГТ,где-то на стороне?
Вот же,целая плеяда талантливейших,с огромным опытом,знаниями кандидатов в тренера-Градский,Поваренкин,Кафельников,где-то еще там и прочее...))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 11:47
Полностью согласен и руками и ногами !!!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:23
Если Промес не игрок то кто тогда игрок? Хендрикс может? Умяров? Зоба без паса удара дриблинга с контрактом на 3 миллиона? Как раз Ппромес Мозес Ларссон Жиго и Джикия и с натяжкой Соболев игроки. С остальными надо прощаться уже зимой. А Если нет денег на опорника-верните Тиля-лучшего в Голландии. Вместо Литвинова. И уберите чубатое чудо из рамы. Как то так..
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 11:16
Зря он так про Промеса - один в поле не воин...
makkie
makkie
вчера в 11:01, ред.
Градский совсем кукухой поехал.
Такую пургу несёт не первый раз.

Промес не может в одиночку вытаскивать матчи, ведь за его спиной такие ребята как Рассказов и Максименко. Сколько не забивай, они обязательно привезут голы в свои ворота. Еще и Зобнин не в форме. Альтернативы нет в Спартаке. В очередной раз говорим "спасибо" мудрому (нет) руководству за блестящее трансферное окно этим летом.
Bastardo
Bastardo
вчера в 10:52, ред.
А ещё Промес ноты не вытягивает, как можно держать такого игрока в команде? Сейчас певец-то объяснит что делать и как стать чемпионами!

Слева есть Айртон, а вот конкуренции у него нет от слова совсем. В годы чемпионства Массимо Комбаров часто играл слева, но альтернативы были в лице Зобнина и Мельгарехо. Даже в Барселоне при всей любви к Альбе понимают, кем его нужно заменять, когда тому нужен отдых. В принципе, влево можно кинуть кинуть и Зобнина, что и делал Доменико, правда, делал это на правый фланг. А сейчас кризис с опорниками, Крал отдан в аренду, Умяров и Хендрикс с травмами, Литвинова взяли из молодёжки и с другой позиции. Остаётся один Зобнин.

Ну и сам Руй не то, что бы физрук, но ему тяжело работать в условиях лимита. Почему он и провалился в Саудовской Аравии, где лимит ещё жёстче
112910415
112910415
вчера в 10:43
Промес ещё не раз поможет и спасёт !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:16
Так "не игрок",или игрок,которого используют не по назначению,не на своей позиции???
drug01
drug01
вчера в 09:56
Вот такие мнения
ДСА
ДСА
вчера в 09:53
У Промеса иногда получается....
berda2003
berda2003
вчера в 09:48
чудная у нас страна - все разбираются в политике, экономике и футболе.
что-то новых хитов от этого "специалиста" не видно и не слышно...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:46
С Руем понятно, но Промеса за что так ругать?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:41
Болельщики долго и с содроганием будут вспоминать это поколение спартака:владельцев, руководство, тренера, игроков...Скоморохи на потеху публике.
beefs
beefs
вчера в 09:37
а причем здесь Промес, разве Витория привел его в команду, и кто его спасает от тюрьмы?
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