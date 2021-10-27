Градский: «Виторию давно надо было выгнать. Промес — это не игрок»

Известный певец и болельщик «Спартака» Александр Градский поделился мнением о главном тренере «красно-белых» и нападающем .

Виторию давно надо было выгнать. Сразу после Кубка Париматч Премьер, когда он стал показывать свои игры. Я тогда сказал: «Он идиот!»

Нет у нас левого крайнего, и правого крайнего – тоже. Промес – это не игрок, это человек, который обводит на левом краю двоих, приходит в центр, там еще двое. И вот сквозь четырех человек пытается пробить по воротам.