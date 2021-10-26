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Тороп: «„Металлург“ сегодня бился, но ЦСКА смог контролировать игру»

вчера, 20:37
МеталлургЛоготип футбольный клуб Металлург (Липецк)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мыслями после победы над «Металлургом» (2:0) и выхода в 1/8 финала Кубка России.

«Металлург» можно понять, им выдался хороший шанс выйти в следующую стадию Кубка России, поэтому они сегодня бились. Но мы смогли контролировать игру, чего и требовал Алексей Владимирович, так что я считаю, это заслуженная победа. Было ли у меня сегодня больше работы, чем в Ижевске? Плюс-минус то же самое. Старался держать в тонусе ребят, чтобы не было моментов.

У нас самые лучшие болельщики, которые гонят команду вперед. Очень помогла их поддержка, это дорогого стоит.

Матч с «Металлургом» стал значимым для защитника «армейцев» Бруно Фукса.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:57
Очень грубо играли игроки Металлурга....хорошо что никого из наших не покалечили, за исключением разве что Торопа.
berda2003
berda2003
вчера в 21:53
мог бы и не биться - бесполезно...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:47
У Металлурга матч десятилетия и реальный шанс пройти дальше, поэтому они отдавались по полной игре. Хороший получился матч, ЦСКА с победой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:44
Тяжёлая победа получилась.
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