Тороп: «„Металлург“ сегодня бился, но ЦСКА смог контролировать игру»

Вратарь ЦСКА поделился мыслями после победы над «Металлургом» (2:0) и выхода в 1/8 финала Кубка России.

«Металлург» можно понять, им выдался хороший шанс выйти в следующую стадию Кубка России, поэтому они сегодня бились. Но мы смогли контролировать игру, чего и требовал Алексей Владимирович, так что я считаю, это заслуженная победа. Было ли у меня сегодня больше работы, чем в Ижевске? Плюс-минус то же самое. Старался держать в тонусе ребят, чтобы не было моментов.

У нас самые лучшие болельщики, которые гонят команду вперед. Очень помогла их поддержка, это дорогого стоит.

