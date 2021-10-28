«Торино» не захотел продавать Белотти в «Милан»

Итальянский «Милан» сделал предложение «Торино» по Андреа Белотти. «Быки» мгновенно его отклонили. Сумма предложения не называется. Напомним, что у нападающего истекает контракт будущим летом.
Сам форвард отказался продлевать соглашение с туринцами и решил покинуть команду летом 2022 года в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе к Белотти со стороны другого итальянского клуба.
27-летний футболист находится на последнем году действия своего контракта в Торино и может свободно общаться с зарубежными клубами в январе.
Летом Белотти предложили продлить контракт, и президент клуба Урбано Каир заявил, что это «очень важно для наших финансовых возможностей».
Однако нападающий, похоже, отклонил это предложение, поскольку он нацелился на уход в 2022 году.
Выступая на послематчевой пресс-конференции перед матчем во вторник вечером с «Миланом», тренер сказал: «Белотти не подпишет продление контракта».
Юрич(тренер) добавил: «Он не уедет в январе, он увидит себя здесь до конца сезона».
«Я надеюсь, что у него будет отличный сезон, тогда мы посмотрим друг другу в глаза, и он выберет свое будущее».
«Подходов не будет, надеюсь, у него будет хороший год, а потом посмотрим».
Между тем ранее в этом месяце Каир заявил: «Он [Белотти] не подписывал и, вероятно, не хочет подписывать».
«Я сделал предложение, которое выходит за рамки моих возможностей, но я не могу заставить его что-либо сделать. Не думаю, что он хочет подписывать».
Канониры были связаны с переходом Белотти в недавнее трансферное окно в качестве возможной замены Александра Ляказетта, если француз уедет из северного Лондона.
Говорят, что у «Шпор» было предложение о кредите с возможностью навсегда подписать его за 46,3 миллиона фунтов стерлингов, отклоненное Торино в 2020 году.
Белотти, который забил 106 голов за «Торино» с тех пор, как перешел из «Палермо» в 2015 году, теперь хочет изменить свое будущее. Удачи!
27-летний футболист находится на последнем году действия своего контракта в Торино и может свободно общаться с зарубежными клубами в январе.
Летом Белотти предложили продлить контракт, и президент клуба Урбано Каир заявил, что это «очень важно для наших финансовых возможностей».
Однако нападающий, похоже, отклонил это предложение, поскольку он нацелился на уход в 2022 году.
Выступая на послематчевой пресс-конференции перед матчем во вторник вечером с «Миланом», тренер сказал: «Белотти не подпишет продление контракта».
Юрич(тренер) добавил: «Он не уедет в январе, он увидит себя здесь до конца сезона».
«Я надеюсь, что у него будет отличный сезон, тогда мы посмотрим друг другу в глаза, и он выберет свое будущее».
«Подходов не будет, надеюсь, у него будет хороший год, а потом посмотрим».
Между тем ранее в этом месяце Каир заявил: «Он [Белотти] не подписывал и, вероятно, не хочет подписывать».
«Я сделал предложение, которое выходит за рамки моих возможностей, но я не могу заставить его что-либо сделать. Не думаю, что он хочет подписывать».
Канониры были связаны с переходом Белотти в недавнее трансферное окно в качестве возможной замены Александра Ляказетта, если француз уедет из северного Лондона.
Говорят, что у «Шпор» было предложение о кредите с возможностью навсегда подписать его за 46,3 миллиона фунтов стерлингов, отклоненное Торино в 2020 году.
Белотти, который забил 106 голов за «Торино» с тех пор, как перешел из «Палермо» в 2015 году, теперь хочет изменить свое будущее. Удачи!