«Торино» не захотел продавать Белотти в «Милан»

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вчера, 09:10

Итальянский «Милан» сделал предложение «Торино» по . «Быки» мгновенно его отклонили. Сумма предложения не называется. Напомним, что у нападающего истекает контракт будущим летом.

Сам форвард отказался продлевать соглашение с туринцами и решил покинуть команду летом 2022 года в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Белотти со стороны другого итальянского клуба.