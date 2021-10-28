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«Торино» не захотел продавать Белотти в «Милан»

вчера, 09:10

Итальянский «Милан» сделал предложение «Торино» по Андреа Белотти. «Быки» мгновенно его отклонили. Сумма предложения не называется. Напомним, что у нападающего истекает контракт будущим летом.

Сам форвард отказался продлевать соглашение с туринцами и решил покинуть команду летом 2022 года в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Белотти со стороны другого итальянского клуба.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:25
Дык, бесплатно же уйдет. Так бы хоть какие-то денежки. Все равно у него конкретный такой спад в игре на фоне отсутствия мотивации.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:18
Но...«Арсенал» и «Тоттенхэм» получили импульс в погоне за Андреа Белотти после того, как босс «Торино» Иван Юрич объявил, что он не подпишет новую сделку.

27-летний футболист находится на последнем году действия своего контракта в Торино и может свободно общаться с зарубежными клубами в январе.

Летом Белотти предложили продлить контракт, и президент клуба Урбано Каир заявил, что это «очень важно для наших финансовых возможностей».

Однако нападающий, похоже, отклонил это предложение, поскольку он нацелился на уход в 2022 году.

Выступая на послематчевой пресс-конференции перед матчем во вторник вечером с «Миланом», тренер сказал: «Белотти не подпишет продление контракта».

Юрич(тренер) добавил: «Он не уедет в январе, он увидит себя здесь до конца сезона».

«Я надеюсь, что у него будет отличный сезон, тогда мы посмотрим друг другу в глаза, и он выберет свое будущее».

«Подходов не будет, надеюсь, у него будет хороший год, а потом посмотрим».

Между тем ранее в этом месяце Каир заявил: «Он [Белотти] не подписывал и, вероятно, не хочет подписывать».

«Я сделал предложение, которое выходит за рамки моих возможностей, но я не могу заставить его что-либо сделать. Не думаю, что он хочет подписывать».

Канониры были связаны с переходом Белотти в недавнее трансферное окно в качестве возможной замены Александра Ляказетта, если француз уедет из северного Лондона.

Говорят, что у «Шпор» было предложение о кредите с возможностью навсегда подписать его за 46,3 миллиона фунтов стерлингов, отклоненное Торино в 2020 году.

Белотти, который забил 106 голов за «Торино» с тех пор, как перешел из «Палермо» в 2015 году, теперь хочет изменить свое будущее. Удачи!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:41
Пока пусть играет... а потом видно будет
beefs
beefs
вчера в 09:15
правильно, самим нужен...
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