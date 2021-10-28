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«Барселона» выплатит Куману 12 млн евро неустойки

вчера, 10:45

Появилась информация о сумме неустойки, которая будет выплачена Рональду Куману после увольнения с поста главного тренера «Барселоны».

El Pais сообщает, что 58-летнему специалисту выплатят 12 млн евро.

Куман работал на посту наставника «Барселоны» с 19 августа 2020 года.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 07:40
свой уровень барана он показал возглавляя Саутгемптон,Эвертон и Нидерландов,тут просто уже кульминация. в сборной вообще были толковые игроки,с которыми можно было достичь успеха,пусть не стать ЧЕ или ЧМ,но до полуфиналов дойти.Но они и в ЛНации ничего толком не достигли,даже в таком липовом турнире.Но ещё смешнее,было смотреть как Барса превращается в сборную Голландию. Йонг вообще скатился до уровня Ахмата или Тулы,хотя при Эрике Таге был ключевым и прилично играл.При том наставнике и де Лигт умудрялся забивать в чужие,а не в свои как в Юве.Подбитый лётчик Тадич,творил чудеса,да и Зиешь был не плох. Вы уж меня простите Роналд,но вам до Эрика,как Маску до Юпитера. Рыжий оставил только руины,но не его в этом вина,а тех кто приглашал. Ну а неустойку будьте добры оплатите,посмотрим,как легенда конца 80-тых ими распорядится,правда если ещё их получит,ведь один до сих пор на паузе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:10
12 лямов долларов - отличная мотивация ничего не делать и добиться отставки. Кто придумал эти контракты?
Johnes
Johnes
вчера в 19:16
Чтоб я так жил!
usk
usk
вчера в 17:45
где то читал что даже если бы его не уволили сейчас то после истечение его контракта летом 2022 года если Барса не продлит еще на 1 год то все равно 6 лямов должен будет
usk
usk ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:40
и пускай подавиться эти 12 лямами
shlifen
shlifen
вчера в 13:17
И как-то все очень легко забыли что 6 из этих 12 лимонов, это просто возврат Куману его собственных денег, которые он заплатил федерации футбола Нидерландов, ради прихода в Барселону. Собственно поэтому и в отставку не подавал - иначе бы клуб на просьбу "верните хотя бы МОИ деньги" сделал очень удивлённое лицо, и спросил "Рональд, КАКИЕ ДЕНЬГИ?? =))))"

P.S. "Оказанная услуга ничего не стоит, сразу после того как оказана". Без сомнений, за подобные результаты нужно увольнять. А вот станет ли лучше, после прихода нового тренера - на мой взгляд вряд ли. Денег на трансферы всё равно нет. Академия убита ещё при Бартомеу, и в состоянии выдавать только "середнячков", а текущий состав хоть и не плох, но его предел - бороться за третье место в ЛаЛиге и максимум 1/4 в ЛЧ.
протон
протон
вчера в 13:07, ред.
Как хорошо живет футбол) Провалился - получи мешок)
мотаясь из клуба в клуб, зарабатывая на неустойках))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:25
И растянут эти 12млн на 5 лет.))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:38
Когда-то в составе Барселоны футболист Куман стал звездой. Сейчас тренер Куман, не смог удержать Барсу на уровне на фоне финансового краха. Однако, он ещё сможет помочь родному клубу в тяжёлые времена отказавшись от неустойки. Что выберет Рональд?
Q-J-G
Q-J-G ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
А почему бы и не возглавить, зная о том, что ничего не добившись, он получит 12 миллионов евро???!!!

Нет никакого повода говорить ему спасибо, спасибо за что??? За Л.Суареса, который хотел играть за "Барселону", а играет за "Атлетико"???

Можно продолжить и далее, но вполне достаточно и одного Л.Суареса, который оказался не нужен Куману, но нужен - Д.Симеоне...

Свой уровень главного тренера он показал, отказавшись от Л.Суареса...

Надо сказать не спасибо Куману, а сказать: Неужели свершилось, и Куман, уже не главный тренер "Барселоны".
112910415
112910415
вчера в 11:35
нашли, куда пристроить последние деньги !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:30
Сейчас будут плакаться и просить скидку, рассрочку и т.п.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:27
И еще столько же от конкурентов за развал Барселоны
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:25
кто следующий? Хави?))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:25
Когда главные тренеры при расторжении контракта получают неустойки в 12 миллионов, то у этих тренеров нет стимула к тому, чтобы добиться с командой успеха... Получая такие огромные финансы не за работу, которая не была выполнена, у тренеров с такими условиями контракта больше стимула к тому, чтобы не работать, чтобы контракт расторгли и получить свои миллионы, согласно контракта, а не выполненной работы, и как только возможно быстрее возглавить очередную команду, подписав новый контракт, с как только возможно большей неустойкой при расторжении контракта...

Неужели мы никогда не дождёмся того, когда главные тренеры будут получать миллионы за выполненную работу, за конечный результат, а не за очередное расторжение контракта, очередного тренера с выплатой очередной неустойки...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:07
В любом случае Куману спасибо, что согласился возглавить утопающий корабль. Исправить ситуацию ему не удалось, что ж, идем дальше.
Elliada
Elliada
вчера в 11:02
Моуриньо так и живет
drug01
drug01
вчера в 10:55
Хороший был контракт
mr.bra
mr.bra
вчера в 10:54
а хави как кризисный менеджер, он наверное и не из-за денег согласился
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:52, ред.
После этой новости, Моуриньо смахнул мужскую скупую слезу, а Руй с ещё большим желанием продолжил "работать" в Спартаке, несмотря ни на что!
shlomo
shlomo
вчера в 10:48
Кризис в Барсе продолжится...
mr.bra
mr.bra
вчера в 10:48
наскребли по сусекам
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