«Барселона» выплатит Куману 12 млн евро неустойки

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вчера, 10:45

Появилась информация о сумме неустойки, которая будет выплачена после увольнения с поста главного тренера «Барселоны».

El Pais сообщает, что 58-летнему специалисту выплатят 12 млн евро.

Куман работал на посту наставника «Барселоны» с 19 августа 2020 года.