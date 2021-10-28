«Барселона» выплатит Куману 12 млн евро неустойки

Появилась информация о сумме неустойки, которая будет выплачена Рональду Куману после увольнения с поста главного тренера «Барселоны».
El Pais сообщает, что 58-летнему специалисту выплатят 12 млн евро.
Куман работал на посту наставника «Барселоны» с 19 августа 2020 года.
Неужели мы никогда не дождёмся того, когда главные тренеры будут получать миллионы за выполненную работу, за конечный результат, а не за очередное расторжение контракта, очередного тренера с выплатой очередной неустойки...
Неужели мы никогда не дождёмся того, когда главные тренеры будут получать миллионы за выполненную работу, за конечный результат, а не за очередное расторжение контракта, очередного тренера с выплатой очередной неустойки...
Нет никакого повода говорить ему спасибо, спасибо за что??? За Л.Суареса, который хотел играть за "Барселону", а играет за "Атлетико"???
Можно продолжить и далее, но вполне достаточно и одного Л.Суареса, который оказался не нужен Куману, но нужен - Д.Симеоне...
Свой уровень главного тренера он показал, отказавшись от Л.Суареса...
Надо сказать не спасибо Куману, а сказать: Неужели свершилось, и Куман, уже не главный тренер "Барселоны".
Нет никакого повода говорить ему спасибо, спасибо за что??? За Л.Суареса, который хотел играть за "Барселону", а играет за "Атлетико"???
Можно продолжить и далее, но вполне достаточно и одного Л.Суареса, который оказался не нужен Куману, но нужен - Д.Симеоне...
Свой уровень главного тренера он показал, отказавшись от Л.Суареса...
Надо сказать не спасибо Куману, а сказать: Неужели свершилось, и Куман, уже не главный тренер "Барселоны".