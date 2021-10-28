Обухов о победе на «Ахматом»: «В Кубке мы способны решать серьёзные задачи»

Голкипер «Ротора» поделился эмоциями от выхода своего клуба в 1/8 финала Кубка России.

Накануне волгоградцы в серии послематчевых пенальти оказались сильнее «Ахмата». Основное время игры закончилось вничью 1:1.

Приятно, что смогли на равных бороться с командой из РПЛ . Мы вполне могли выиграть и в основное время, большую часть поединка мы вели в счёте, но главное, что решили задачу на данном этапе и смогли пробиться в следующий раунд Кубка.

Эта победа добавила нам уверенности в своих силах. В Кубке мы способны решать серьёзные задачи. Это касается и чемпионата.