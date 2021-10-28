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Обухов о победе на «Ахматом»: «В Кубке мы способны решать серьёзные задачи»

вчера, 12:16
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Ротора» Игорь Обухов поделился эмоциями от выхода своего клуба в 1/8 финала Кубка России.

Накануне волгоградцы в серии послематчевых пенальти оказались сильнее «Ахмата». Основное время игры закончилось вничью 1:1.

Приятно, что смогли на равных бороться с командой из РПЛ. Мы вполне могли выиграть и в основное время, большую часть поединка мы вели в счёте, но главное, что решили задачу на данном этапе и смогли пробиться в следующий раунд Кубка.

Эта победа добавила нам уверенности в своих силах. В Кубке мы способны решать серьёзные задачи. Это касается и чемпионата.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:13
НА этом пути вы уже решили всё,что смогли.Дальше-тишина-а-а...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:06
Надо определиться с приоритетами или Кубок, или РПЛ, а то ведь поюучается за двумя зайцами...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:32
На одну игру могут собраться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:20
это Ахмат не способен!
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