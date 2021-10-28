Президент «Урала» недоволен форматом проведения Кубка России

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вчера, 11:37

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», заявил, что недоволен новым форматом проведения БЕТСИТИ Кубка России. Так он считает из-за того, что некоторые команды РПЛ не участвуют в групповой стадии.

Напомним, начиная с сезона-2020/21 клубы профессиональных лиг России сортируют в группы их трех клубов. От участия в групповой стадии освобождаются клубы, которые участвуют в еврокубках. В каждой группе находятся по три команды — представитель РПЛ , ФНЛ и ФНЛ -2. В плей-офф отправляется коллектив, занявший первое место в своей группе.

Мне не нравится новый формат турнира. Часть клубов РПЛ освобождена от отбора в 1/8, не приезжает в маленькие города. К тому же Кубок — это всегда плей-офф, в этом его «фишка». Теперь имеем нечто другое.