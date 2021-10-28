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Президент «Урала» недоволен форматом проведения Кубка России

вчера, 11:37

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», заявил, что недоволен новым форматом проведения БЕТСИТИ Кубка России. Так он считает из-за того, что некоторые команды РПЛ не участвуют в групповой стадии.

Напомним, начиная с сезона-2020/21 клубы профессиональных лиг России сортируют в группы их трех клубов. От участия в групповой стадии освобождаются клубы, которые участвуют в еврокубках. В каждой группе находятся по три команды — представитель РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. В плей-офф отправляется коллектив, занявший первое место в своей группе.

Мне не нравится новый формат турнира. Часть клубов РПЛ освобождена от отбора в 1/8, не приезжает в маленькие города. К тому же Кубок — это всегда плей-офф, в этом его «фишка». Теперь имеем нечто другое.

Напомним, «Урал» с тремя очками финишировал на второй позиции в своей группе, на первом — КАМАЗ в шестью очками.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:30
я смотрел матч Урала с Камазом, это было душераздирающе унылое зрелище, квинтессэнция путинской России: темный стадион (отсутствие инфраструктуры в регионах), пустые трибуны (проваленная борьба с коронавирусом), никакущая игра нулевых миллионеров (провал в спорте) и полнейшее равнодушие к сему мероприятию как в Екатеринбурге, так, уверен, и в Набережных Челнах.
протон
протон
вчера в 14:36
На самом деле нынешний формат кубка - лютая хераборь, на мой взгляд. Кто вот из вас смотрел вчерашние матчи, если вы не фанат маленьких региональных команд? Без обид. Наверняка даже не все болелы Краснодара, Динамо и ЦСКА смотрели свои игры. Выходят резервные команды (и это по меркам и так низких уровней нашей основы) . В итоге играют ноунеймы против запасных. Блеск! Так и захотелось вечерком ( это если повезло, и матч не в рабочее дневное время) глянуть Динамо Брянск - Уфа. Где будет, вероятнее всего, слив одной команды или старый добрый договорнячок
112910415
112910415
вчера в 13:31
на всех не угодишь
nymqtdedr966
nymqtdedr966
вчера в 13:19
Реально бредовый формат
Doping87
Doping87
вчера в 13:17
Уралу не о кубке думать надо, а о ФНЛ.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:11
Пусть лучше будет недоволен унылой игрой своего Урала, а не ищет отмазки после вылета.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:54
В данном формате есть и плюсы, и минусы. Что не нравится - это освобождение "больших" клубов от группового турнира, хотя, конечно, в этом есть логика (для команд играющих в еврокубках). В остальном - турнир интересен. Что же касается вылетевших команд РПЛ - всё как и раньше - кто хочет играет, кто не хочет - сливается.
Также прошу предмставителей РПЛ не морщить нос и помнить, что футбол - игра для зрителей. А приезд в провинцию представителя элиты (даже если это всего лишь Урал) - это всегда праздник для местных болельщиков, и зачастую это матч становится главным футбольным событием года.
Благодаря этому формату успешные (в кубковом смысле) клубы ПФЛ имеют возможность провести по два домашних матча с более сильными командами (1 ФНЛ + 1 РПЛ).
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:34
Формат очень интересный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:32
А когда Урал проигрывает Гриша всегда находит повод для недовольства, забывая при этом, что плохому танцору всегда ветер мешает
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:06
Кто же после проигрыша будет доволен??!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:02
Играть надо было путем,а не ныть после поражения.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:40
ГрЫша в тюбетейке из девяностых не выйдет никогда-голосует всегда за руководство и проекты ,и всегда недоволен последствиями.
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