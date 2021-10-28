Президент «Урала» недоволен форматом проведения Кубка России

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», заявил, что недоволен новым форматом проведения БЕТСИТИ Кубка России. Так он считает из-за того, что некоторые команды РПЛ не участвуют в групповой стадии.
Напомним, начиная с сезона-2020/21 клубы профессиональных лиг России сортируют в группы их трех клубов. От участия в групповой стадии освобождаются клубы, которые участвуют в еврокубках. В каждой группе находятся по три команды — представитель РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. В плей-офф отправляется коллектив, занявший первое место в своей группе.
Мне не нравится новый формат турнира. Часть клубов РПЛ освобождена от отбора в 1/8, не приезжает в маленькие города. К тому же Кубок — это всегда плей-офф, в этом его «фишка». Теперь имеем нечто другое.
Напомним, «Урал» с тремя очками финишировал на второй позиции в своей группе, на первом — КАМАЗ в шестью очками.
Также прошу предмставителей РПЛ не морщить нос и помнить, что футбол - игра для зрителей. А приезд в провинцию представителя элиты (даже если это всего лишь Урал) - это всегда праздник для местных болельщиков, и зачастую это матч становится главным футбольным событием года.
Благодаря этому формату успешные (в кубковом смысле) клубы ПФЛ имеют возможность провести по два домашних матча с более сильными командами (1 ФНЛ + 1 РПЛ).
Также прошу предмставителей РПЛ не морщить нос и помнить, что футбол - игра для зрителей. А приезд в провинцию представителя элиты (даже если это всего лишь Урал) - это всегда праздник для местных болельщиков, и зачастую это матч становится главным футбольным событием года.
Благодаря этому формату успешные (в кубковом смысле) клубы ПФЛ имеют возможность провести по два домашних матча с более сильными командами (1 ФНЛ + 1 РПЛ).