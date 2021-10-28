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Экс-тренер «Спартака»: «На Кононова не оказывали давления. Был просто хаос»

вчера, 11:31

Бывший тренер «Спартака» Михаил Кожевников, работавший в штабе Олег Кононова, поделился мыслями о проблемах в клубе.

Кононов в «Спартаке» не справился с давлением? Думаю, это не давление, а просто хаос. Не было организованной структуры, четкой, понятной для всех.

После «Спартака» я сказал себе одну вещь: хочу стать или владельцем клуба, или главным тренером. «Спартак» меня на это серьезно смотивировал – и до сих пор мотивирует.

Там потрясающие условия, созданные владельцем, одни из лучших в России: академия, база, маркетинг, офис, стадион. Я поездил по европейским академиям, но такого нигде не встречал. «Динамо» (Загреб), «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд – все они уступают «Спартаку» в условиях.

Но все зависит от организации внутри этих условий. Сейчас я хочу поконкурировать с менеджментом и тренерским штабом «Спартака».

В существующих в «Спартаке» условиях можно было создать один из лучших клубов России, клуб европейского уровня. «Спартак» таким в свое время был.

Какие ошибки Федуна я бы не хотел повторить? Пока мы на разных планетах, чтобы так рассуждать. Человек владеет одним из крупнейших предприятий России, и у него фокус на сотне вещей, гораздо более важных, чем футбол.

Недавно Кононов рассказал, следит ли за играми «Спартака». Тренер возглавлял команду с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:36
Я так понимаю, это открытое резюме на работу спортиным директором клуба, должность которого до сих пор пустует после ухода Попова. Так уж он сладко нахваливал (не забыв немножко пожурить) и Спартак, и Федуна, что Арнольдычу стоит присмотреться к таком кандидату)
galem72
galem72
вчера в 13:04
Говорить нечего — организация на НОЛЕ!
makkie
makkie
вчера в 12:00
При Кононове команда была плюшевой, и результаты такие же.
Нечто подобное наблюдаем и сейчас в Спартаке...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 11:50
23го ноября, в Мальмё
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:50
Зачем вспоминать былое
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:41
Когда это закончится
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:39
Хороша телега,но не едет! Хорош "Царь-колокол",но не звонит!! Хороша "Царь-пушка",но не стреляет!!! "Спартак" (и лично ФЕдун,сделавший для клуба,якобы,больше ,чем все предыдущие его руководители)в этом ряду???
beefs
beefs
вчера в 11:34
хаос и сейчас присутствует...
ДСА
ДСА
вчера в 11:32
Не тех людей Федун руководить поставил.
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