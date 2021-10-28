Экс-тренер «Спартака»: «На Кононова не оказывали давления. Был просто хаос»

Бывший тренер «Спартака» Михаил Кожевников, работавший в штабе , поделился мыслями о проблемах в клубе.

Кононов в «Спартаке» не справился с давлением? Думаю, это не давление, а просто хаос. Не было организованной структуры, четкой, понятной для всех.

После «Спартака» я сказал себе одну вещь: хочу стать или владельцем клуба, или главным тренером. «Спартак» меня на это серьезно смотивировал – и до сих пор мотивирует.

Там потрясающие условия, созданные владельцем, одни из лучших в России: академия, база, маркетинг, офис, стадион. Я поездил по европейским академиям, но такого нигде не встречал. «Динамо» (Загреб), «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд – все они уступают «Спартаку» в условиях.

Но все зависит от организации внутри этих условий. Сейчас я хочу поконкурировать с менеджментом и тренерским штабом «Спартака».

В существующих в «Спартаке» условиях можно было создать один из лучших клубов России, клуб европейского уровня. «Спартак» таким в свое время был.

Какие ошибки Федуна я бы не хотел повторить? Пока мы на разных планетах, чтобы так рассуждать. Человек владеет одним из крупнейших предприятий России, и у него фокус на сотне вещей, гораздо более важных, чем футбол.