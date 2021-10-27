ЦСКА не отпустил Бийола в Англию и хочет продлить контракт с игроком

1635328246

вчера, 12:50

Полузащитник мог покинуть ЦСКА .

Летом у словенца были предложения от команд Чемпионшипа и Английской Премьер-Лиги, однако «армейцы» приняли решение сохранить игрока в составе. Кроме того, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры о новом контракте с футболистом.