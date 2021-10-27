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ЦСКА не отпустил Бийола в Англию и хочет продлить контракт с игроком

вчера, 12:50

Полузащитник Яка Бийол мог покинуть ЦСКА.

Летом у словенца были предложения от команд Чемпионшипа и Английской Премьер-Лиги, однако «армейцы» приняли решение сохранить игрока в составе. Кроме того, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры о новом контракте с футболистом.

В нынешнем сезоне Бийол провёл 12 матчей за ЦСКА, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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ЦСКА  Бийол Яка
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 14:37, ред.
Агент Бийола: «Яка хочет продлить контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе»

Почитай,сегодняшняя новость .Я оказался прав по всем пунктам. В следующий раз отвечай тому, с кем ведёшь диалог, а не самому себе, как ты это сделал ниже.
протон
протон
вчера в 23:01
Чуть не сплавили этого биста за копейки. Рад, что Яка с нами, крутой парень!
dеigandre
dеigandre ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 22:00
Готов обсудить каждый пункт, если ты готов думать
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 21:54
Мне только одно интересно, ты сам то веришь, в то что пишешь?
SHMEL
SHMEL ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 21:53
Тешь себя надеждами...Удачи.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:36, ред.
Бийол раскрылся на новой позиции защитника....и стал незаменимым игроком...так что переподписание договора выглядит логичным
dеigandre
dеigandre ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 18:05
Яка продлит контракт с ЦСКА, если им реально интересуются в АПЛ? Ну да.

Подскажи, твое мнение про лидера Крыховяка, "выгнали хорошего тренера, поменяв его на не пришей к звезде рукав..."-твое? Или наслушался наших великих экспертов и повторяешь?
Марадишвили уже сейчас играет в разы лучше Мухина.
Тикнизян также хорош-ваш Обляков и на 30% не играет от его способностей.
Трансфер Крыховяка-великолепный ход от руководства. Только чтобы это понять-надо думать, а не слушать Нобелей и прочих неучей
SHMEL
SHMEL ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 17:52
А можно продлить контракт на более выгодных условиях, об этом не думал? Ну да с Чаловым облажались, бывает, а в других клубах сплошь одни супер удачные трансферы? Ты бы лучше на локо взглянул и проанализировал трансферы Крыховяка, Марадишвили, Тикнизяна, Мухина....Мухина отдали за копейки (про.рали) За очень дорого купили Марадишвили и Тики, практически избавились от лидера Крыховяка, а он феерит сейчас в Краснодаре, выгнали хорошего тренера, поменяв его на не пришей к звезде рукав...
dеigandre
dеigandre ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:19
В таком случае можно остаться вообще с нулем за трансфер+с недовольным футболистом.
Предложение по Чалову тоже не понравилось ЦСКА, в итоге сейчас никто и 1/3 от того предложения не повторит
SHMEL
SHMEL ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 16:59
Предложение должно устраивать все заинтересованные стороны. яка не вправе решать свою судьбу самостоятельно при действии контракта.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:55
Очень правильное решение, Яка очень сильно прибавил за последние полгода. В паре с Дивеем они становятся грозной силой.
dеigandre
dеigandre ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:02
Даже отвечать не вижу смысла
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:11
Надо признать, в расцвете Бийола, как защитника, большая заслуга Березуцкого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 14:07
Это так в РЖД принято, как только есть предложение, то футболисты уходят. У нас принято в соответствии с контрактом. Одна "звезда" из Локо ушла в Италию и на лавках там обитает. Зато желание огромное имела.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:06
Повезло,что его и Бистровича при Агрономе не сбагрили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:52
Бийола отпускать нельзя, непонятно почему Михайлович его использовал но факт, что он закрепился в основе и причём неплохо, мало того надо больше игрового времени выделить и Бистровичу
dеigandre
dеigandre
вчера в 13:44
Будь предложение из АПЛ, Яка точно не остался бы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:31
Полностью согласен, у Яка как защитника большая перспектива.
Удачных игр ему в ЦСКА.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:28
А, что его мнение не в счет?
Cat01
Cat01
вчера в 13:12
Если нужен пусть играет
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 13:02, ред.
Отпускать нельзя, оставить! Как игрок полузащиты, он был действительно баластом. Но как игрок обороны - он просто находка! Удивительно, как бывает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:02
В России больше платят, чем там в какой-то Англии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:59
Яка сильно прибавил, а поскольку ему всего 22 года, то надо продлевать. Со временем всяких ловренов, ракицких и прочих жиг за пояс заткнет. Классный парень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:51
Значит будет дурака валять...
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