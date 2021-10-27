ЦСКА не отпустил Бийола в Англию и хочет продлить контракт с игроком

Полузащитник Яка Бийол мог покинуть ЦСКА.
Летом у словенца были предложения от команд Чемпионшипа и Английской Премьер-Лиги, однако «армейцы» приняли решение сохранить игрока в составе. Кроме того, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры о новом контракте с футболистом.
В нынешнем сезоне Бийол провёл 12 матчей за ЦСКА, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Почитай,сегодняшняя новость .Я оказался прав по всем пунктам. В следующий раз отвечай тому, с кем ведёшь диалог, а не самому себе, как ты это сделал ниже.
Почитай,сегодняшняя новость .Я оказался прав по всем пунктам. В следующий раз отвечай тому, с кем ведёшь диалог, а не самому себе, как ты это сделал ниже.
Подскажи, твое мнение про лидера Крыховяка, "выгнали хорошего тренера, поменяв его на не пришей к звезде рукав..."-твое? Или наслушался наших великих экспертов и повторяешь?
Марадишвили уже сейчас играет в разы лучше Мухина.
Тикнизян также хорош-ваш Обляков и на 30% не играет от его способностей.
Трансфер Крыховяка-великолепный ход от руководства. Только чтобы это понять-надо думать, а не слушать Нобелей и прочих неучей
Подскажи, твое мнение про лидера Крыховяка, "выгнали хорошего тренера, поменяв его на не пришей к звезде рукав..."-твое? Или наслушался наших великих экспертов и повторяешь?
Марадишвили уже сейчас играет в разы лучше Мухина.
Тикнизян также хорош-ваш Обляков и на 30% не играет от его способностей.
Трансфер Крыховяка-великолепный ход от руководства. Только чтобы это понять-надо думать, а не слушать Нобелей и прочих неучей
Предложение по Чалову тоже не понравилось ЦСКА, в итоге сейчас никто и 1/3 от того предложения не повторит
Предложение по Чалову тоже не понравилось ЦСКА, в итоге сейчас никто и 1/3 от того предложения не повторит
Удачных игр ему в ЦСКА.
Удачных игр ему в ЦСКА.