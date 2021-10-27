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Решение о контракте Карпина со сборной России будет принято после 14 ноября

вчера, 14:55

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Нет задачи минимум. Есть задача — отбор на чемпионат мира в Катаре. Тренерский штаб полностью сосредоточен на подготовке к матчам. Все обсуждения будут после 14 ноября.

14 ноября состоится последний матч отбора на ЧМ-2022 для сборной России. Национальная команда встретится против сборной Хорватии. На данный момент Россия занимает 1-е место в группе Н, имея в своём активе 19 очков. Отрыв от 2-й позиции составляет 2 очка.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:57
Что-то переобулся Дюков. Раньше говорил, что так как Россия минимум обеспечила себе стыки, то контракт уже продлён на следующий год.
particular
particular
вчера в 19:15, ред.
Функционеры, как обычно, надеются на лучшее, но в рукаве уже держат запасные варианты. Т.ч., при необходимости, тяга к патриотизму будет растоптана кандидатурой иностранца без зазрения совести 🤔
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:47
Ну вот,а что тогда эта же безответственная личность-засланец ГАЗПРОМА,бакланил,что решение принято??? Там такие подковёрные игры,что ни в сказке сказать,ни пером описать,ибо изложение придётся делать языком,далёким оот литературного.И уверен,что главную скрипку в позиции "ПРОТИВ" играют оскорблённые дзюболюбы.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:16
Что вполне логично и понятно! Не проиграем Хорватии, то мы уже на ЧМ в Катаре.
Q-J-G
Q-J-G ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:57
Сколько в этом мире несправедливости, так что, всё возможно...

Вряд ли, Валера откажется по собственной инициативе, после такого триумфа, если триумф состоится, а вот по поводу глупости, если это произойдёт, то это будет не глупость, а какие-то корыстные цели, выбор не по заслугам, а по симпатиям и корыстным целям...

Но будем надеяться на лучшее: сборная России на ЧМ в Катаре под руководством В.КАРПИНА!!!
Caniggia
Caniggia ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:47
Это было бы вопиющей и чудовищной несправедливостью по отношению к Карпину, доказавшему, что он способен должным образом подготовить команду к ЧМ. Тем более теперь у него на это будет достаточно времени. Разве что сам Валера не продлит по каким-либо причинам. Но не верю, что наши руководители РФС снизойдут до такой откровенной глупости.
kts99
kts99
вчера в 17:46
Давай Валера ! Верим )))
makkie
makkie
вчера в 17:10
Пока Валере жутко фартит в сборной.
Вместо поражения от словаков получили победные 1-0, а затем на кураже еще и словенцев обыграли в их же логове. Достойный результат!

Но, думаю, сборной России нужен тренер сильнее Карпина.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:10
В любом случае нужно продлевать контракт с Валерой.
Q-J-G
Q-J-G ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:08
Хочется надеяться на то, что Вы правы, но не исключаю вариант, зная о том, кто и как руководит российским футболом, кого хотели назначить главным тренером сборной до назначения В.Карпина, и вспоминая все эти закулисные игры при назначении... Вполне реален вариант, что после того, как сборная под руководством В.Карпина выиграет отбор на ЧМ, будет на этом ЧМ под руководством нового главного тренера, а В.Карпину в лучшем случае скажут....: спасибо.
berda2003
berda2003
вчера в 17:06
а кто поднимал панику о продлении контракта после октябрьских игр?
не рфс разве?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:54
Валеру оставил бы только за то - что нету теперь рукоблуда.
David Young
David Young ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:39
.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:37
Ну здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть два очевидных варианта продления контракта Карпина. В случае выхода в стыки, будет продление до окончания стыков, в случае прямого выхода на ЧМ - продление, скорее всего, до окончания отбора к Евро 2024 - это примерно на 2 года. Возможно, в случае прямого попадания, будет контракт на 1 год с возможностью продления по итогам ЧМ в Катаре. Но в этом случае, было бы уже не совсем уважительно к Валере, который бы и так отлично справился со своей задачей выхода на ЧМ, реанимировав разрушенную сборную, в которую уже никто не верил. Но сейчас это пока не важно. Важно попасть на ЧМ, а там пусть решают. Удачи Карпину и сборной России!
За адекватность
За адекватность ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 16:27
Я Вас приветствую! По идее эти крупные специалисты в РФС должны понимать, что с имеющимся подбором футболистов, рассчитывать что тренер-иностранец покажет с этой сборной что-то большее чем ВГК вряд ли приходится. Хотя возможно некоторые из чинушей РФС и вспоминают...
" И собрал чудотворец Гус сборную
И явил Руси диво дивное
Превратил пешеходов юродивых
В кавалерию марадоноподобную
Пригрозил он им карою страшною
Что в Голландии нормой считается
И пошла крушить наша сборная..."
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:04, ред.
Удачи Валера . Новым ветром повеяло от Сборной. Результатов тебе в предстоящих матчах и выхода на ЧМ нашей команде
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:42
Видно ,что человек работает,что ему не безразлично!!! Остальное уже зависит от наших футболистов!! Сам-то уровень рпл упал,этого отрицать нельзя!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:40
Валера выведет сборную на Чемпионат Мира и уйдет, так как его поменяют на какого-нибудь тренера из-за бугра (а такой наверно найдется)...И останется ему только статистика как тренера сборной не потерпевшей не единого поражения...Но безработным он точно не останется после такого триумфа))
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 15:37
Смотрю на таблицу и понимаю что Валера реально работу выполняет на пределе своих возможностей и это очень радует - не плевать ему на авторитет страны в целом)))))))!!!!!!! Очень хотел бы чтобы вышли и проявили себя без позора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:26
Валера справится,в него верю
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 15:21
Тот тренер, который и нужен сб России.
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Тут всё предельно логично.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:05
Я думаю Георгиевич вытянет сборную на ЧМ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
Я думаю вынесут правильное решение !!! Удачи тебе Валера со сборной России !!! Верим !!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:58
Это правильное решение
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