Решение о контракте Карпина со сборной России будет принято после 14 ноября

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вчера, 14:55

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера сборной России .

Нет задачи минимум. Есть задача — отбор на чемпионат мира в Катаре. Тренерский штаб полностью сосредоточен на подготовке к матчам. Все обсуждения будут после 14 ноября.