Решение о контракте Карпина со сборной России будет принято после 14 ноября

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Нет задачи минимум. Есть задача — отбор на чемпионат мира в Катаре. Тренерский штаб полностью сосредоточен на подготовке к матчам. Все обсуждения будут после 14 ноября.
14 ноября состоится последний матч отбора на ЧМ-2022 для сборной России. Национальная команда встретится против сборной Хорватии. На данный момент Россия занимает 1-е место в группе Н, имея в своём активе 19 очков. Отрыв от 2-й позиции составляет 2 очка.
" И собрал чудотворец Гус сборную
И явил Руси диво дивное
Превратил пешеходов юродивых
В кавалерию марадоноподобную
Пригрозил он им карою страшною
Что в Голландии нормой считается
И пошла крушить наша сборная..."
" И собрал чудотворец Гус сборную
И явил Руси диво дивное
Превратил пешеходов юродивых
В кавалерию марадоноподобную
Пригрозил он им карою страшною
Что в Голландии нормой считается
И пошла крушить наша сборная..."