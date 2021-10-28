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Газзаев: «Было бы логично, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА»

вчера, 16:36

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что нападающий Вагнер Лав может вернуться в «армейский» клуб.

Вагнер свои лучшие годы провел в ЦСКА, достиг в нём больших успехов, и логично было бы, если бы он завершил карьеру именно в составе «армейцев». Вагнер и по сей день в неплохой физической форме, и думаю, он мог бы помочь команде.

Я поддерживаю желание Вагнера. Мне кажется, его возвращение было бы интересно и самому клубу.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, затем вернулся на один сезон в 2013-м.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:11
Как раз таки когда рулил Гинер , он его не подписал , сказав что это уже прошлое, а Орешкин как болельщик цска подписать может ради ностальгии и хайпа.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:18
...и подумал :под моим руководством.
протон
протон
вчера в 21:16
На вторую часть чемпионата возьмите, он вполне сгодится. Я уверен, свои 5 мячей он точно забьет, красивая была бы история. Лучший легионер в истории России, тут без вариантов.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:01
Да,то времена были славные, цска гремел и кубок уефа выиграли, и мю обыгрывали крупно!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:37
Соглашусь, правда я не уверен, что Кайрат по уровню выше Ростова, или Химок. Да и вообще футбол в Казахстане не топ. Это первое. А второе, я смотрю не на цифры, а на игру и вижу, что двигается он вяловато и маловато. Уровень сопротивления не особо. Да и вообще смотришь игру из чемпионата Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана - это уровень нашей ФНЛ и даже не ведущих клубов. Торпедо, Оренбург, Алания повыше Кайрата будут. На мой взгляд. А Забить у Казахстане 8 мячей я думаю легче, чем в РПЛ 3. Могу ошибиться, но всему свое время. Здоровья, дружище.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:01
Да старый он уже, прошло его время
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:00
Не тот Ваня ?
Cогласен, но 8 голов и куча ассистов за Кайрат ( больше, чем Чалов и Заболотный вместе взятые) говорят о том, что у него ещё есть порох в пороховнице))).
Будь здрав.
cska1948
cska1948
вчера в 18:52
Специально для Байкала-38
цитата: "Желание Вагнера срубить ещё немного бабла понятно, но где здесь интерес клуба?"
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Среди порядочных людей существует такое понятие, как благодарность. А клубу ЦСКА и его болельщикам есть за что благодарить Вагнера Лав.
прохожий.
прохожий.
вчера в 18:28
5-6 голов Вагнера,а то и больше,несомненно помогут ЦСКА зацепиться хотя бы за призовое место.Он в Кайрата неплохо играет.Пусть уже не такой забивной,но оборону терзает сильно.А в двоем с заводным Эджуке вообще получше Чалова и Заболотного будут.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:17
Желание Вагнера срубить ещё немного бабла понятно, но где здесь интерес клуба? Непонятно!
ЦСКА приподнялся за счёт игр с аутсайдерами, везения и судейских решении, впереди ждут серьёзные матчи. Ну, а если задача ЦСКА на сезон скромные, то есть не быть опять в еврокубках, то да тогда можно и Вагнера взять.
Как сказал когда то сам Газзаев "Академик с тросточкой", будет играть за ЦСКА.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 18:04
Было бы логично, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА.
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:00
Уверен, если бы сегодня в ЦСКА рулил Гинер, то он бы наверняка подписал с Вагнером контракт на 6 месяцев, а затем и работу в системе клуба предложил.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:00
"Я поддерживаю желание Вагнера." Какое именно? Вагнер Лав: "Неправда. Я не говорил, что хочу вернуться в ЦСКА." Так о чем речь? Наиграется парень, вот тогда что-то наподобие прощального матча вполне себе можно руководству "ЦСКА" организовать, ну и возможно должность какую-нибудь в структуре клуба предложить, на мой сугубо субъективный взгляд.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:55
Большинство болельщиков поддержали бы эту мысль да и поможет Вагнер команде больше чем наши действующие деревянные нападающие.
4RT
4RT
вчера в 17:51
Как раз перед пенсией подъедит
David Young
David Young ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 17:20
Сомневаюсь что он хуже нынешнего Фёдора Чалова.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:17
В каком бы качестве Вагнер не вернулся в ЦСКА - бы ло бы красиво. Ведь он не раз в интервью говорил, что ЦСКА для него, как семья, а Гинер - папашка. И всегда когда он возвращался, он приносил немало пользы.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:17
Логично. Но пару лет тому назад. Сейчас Вагнер Лав уже не уровень РПЛ.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:12
Возьми его к себе в фк АЛАНИЯ
Futurista
Futurista
вчера в 17:12
Кони Вагнера уже не лав...
beefs
beefs
вчера в 16:46
Какой уже из него игрок...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Газзаеву просто некогда смотреть футбол из Казахстана. Смотрел несколько игр, отрывками, а с Астаной полностью. Не тот Ваня, совсем не тот. Поезд давно ушел и он может завершить карьеру в ЦСКА лишь в качестве скаута по Бразилии , но не игрока. Конечно, жаль, но время неумолимо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:39
Надо было вообще не уходить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:38
Вот с этим я полностью согласен....жаль что не договорились...
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