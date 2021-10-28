Газзаев: «Было бы логично, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал информацию о том, что нападающий может вернуться в «армейский» клуб.

Вагнер свои лучшие годы провел в ЦСКА , достиг в нём больших успехов, и логично было бы, если бы он завершил карьеру именно в составе «армейцев». Вагнер и по сей день в неплохой физической форме, и думаю, он мог бы помочь команде.

Я поддерживаю желание Вагнера. Мне кажется, его возвращение было бы интересно и самому клубу.