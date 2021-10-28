Газзаев: «Было бы логично, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что нападающий Вагнер Лав может вернуться в «армейский» клуб.
Вагнер свои лучшие годы провел в ЦСКА, достиг в нём больших успехов, и логично было бы, если бы он завершил карьеру именно в составе «армейцев». Вагнер и по сей день в неплохой физической форме, и думаю, он мог бы помочь команде.
Я поддерживаю желание Вагнера. Мне кажется, его возвращение было бы интересно и самому клубу.
Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, затем вернулся на один сезон в 2013-м.
Cогласен, но 8 голов и куча ассистов за Кайрат ( больше, чем Чалов и Заболотный вместе взятые) говорят о том, что у него ещё есть порох в пороховнице))).
Будь здрав.
Cогласен, но 8 голов и куча ассистов за Кайрат ( больше, чем Чалов и Заболотный вместе взятые) говорят о том, что у него ещё есть порох в пороховнице))).
Будь здрав.
цитата: "Желание Вагнера срубить ещё немного бабла понятно, но где здесь интерес клуба?"
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Среди порядочных людей существует такое понятие, как благодарность. А клубу ЦСКА и его болельщикам есть за что благодарить Вагнера Лав.
цитата: "Желание Вагнера срубить ещё немного бабла понятно, но где здесь интерес клуба?"
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Среди порядочных людей существует такое понятие, как благодарность. А клубу ЦСКА и его болельщикам есть за что благодарить Вагнера Лав.
ЦСКА приподнялся за счёт игр с аутсайдерами, везения и судейских решении, впереди ждут серьёзные матчи. Ну, а если задача ЦСКА на сезон скромные, то есть не быть опять в еврокубках, то да тогда можно и Вагнера взять.
Как сказал когда то сам Газзаев "Академик с тросточкой", будет играть за ЦСКА.
ЦСКА приподнялся за счёт игр с аутсайдерами, везения и судейских решении, впереди ждут серьёзные матчи. Ну, а если задача ЦСКА на сезон скромные, то есть не быть опять в еврокубках, то да тогда можно и Вагнера взять.
Как сказал когда то сам Газзаев "Академик с тросточкой", будет играть за ЦСКА.