Ганчаренко: «Не все в „Краснодаре“ знали, что игра с „Кубанью“ – дерби».

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мыслями после поражения своей команды от «Кубани» в матче Кубка России (0:3).
Мы знали, что это дерби, наверное, не все наши игроки об этом знали. Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть против тебя, так и за тебя. Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли, к сожалению, остановить.
Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается.
По итогам группового этапа стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.
Эх Ганчаренко, это уже твоя большая проблема, что ты не донёс до своих игроков, что это дерби и любой матч, тем более такой , когда ты со своей командой играешь с клубом низшего дивизиона на кубок страны обязаны только выигрывать !!!
Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли к сожалению остановить.
А вот это слушать от тренера команды которая играет в РПЛ и борется за самые высокие места, просто не приемлемо. Беда Ганчаренко в самом Ганчаренко ! Имея у себя в команде такой подбор игроков и проиграть с разгромом, считается позорным. Как-то так, товарищ Ганчаренко. Всем Добра !!!
Эх Ганчаренко, это уже твоя большая проблема, что ты не донёс до своих игроков, что это дерби и любой матч, тем более такой , когда ты со своей командой играешь с клубом низшего дивизиона на кубок страны обязаны только выигрывать !!!
Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли к сожалению остановить.
А вот это слушать от тренера команды которая играет в РПЛ и борется за самые высокие места, просто не приемлемо. Беда Ганчаренко в самом Ганчаренко ! Имея у себя в команде такой подбор игроков и проиграть с разгромом, считается позорным. Как-то так, товарищ Ганчаренко. Всем Добра !!!