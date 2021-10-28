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Ганчаренко: «Не все в „Краснодаре“ знали, что игра с „Кубанью“ – дерби»

вчера, 12:44
КубаньЛоготип футбольный клуб Кубань (Краснодар)3 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мыслями после поражения своей команды от «Кубани» в матче Кубка России (0:3).

Мы знали, что это дерби, наверное, не все наши игроки об этом знали. Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть против тебя, так и за тебя. Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли, к сожалению, остановить.

Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается.

По итогам группового этапа стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:04
Дерби это игра между ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ соперниками из одного города. принципиального ничего тут нет, это их первая игра в истории
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:14
Какая разница, та это Кубань или другая. Игры между командами из ОДНОГО города сейчас модно называть дерби. Или эта Кубань не из Краснодара? Тогда откуда?
cska1948
cska1948
вчера в 18:08
Играли в городе Краснодар, на чужом поле и не знали, что Кубань ТОЖЕ из Краснодара? Виктор Михайлович, а ваши футболисты вообще знают, в какой стране они играют? Ничего умней Ганчаренко придумать не мог.
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:57
Ладно, забыли, забили)) 3-0 конечно обидно, но через неделю фанаты Горожан забудут. А Кубани удачи, надеюсь, они закрепятся в ФНЛ. команда вроде с характером
Ironigor
Ironigor ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:48
Эх Ганчаренко, это уже твоя большая проблема, что ты не донёс до своих игроков, что это дерби и любой матч, тем более такой , когда ты со своей командой играешь с клубом низшего дивизиона на кубок страны обязаны только выигрывать.
Не надо вырывать из контекста , вот что я писал, имея ввиду что не зависимо что это за матч и дерби и кубковый и любой матч !!!!!! Спасибо за понимание.
TheBoLt
TheBoLt ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:44
Да не выгонят его, а сам он не подаст. Основное условие Галицкого - развитие молодежи. молодежь играет в основе - Галицкий рад. Вопросов и к Мусаеву не было, молодежь играла
beefs
beefs
вчера в 14:43
да все дело в том, что спонсор Краснодара букмекерская контора Winline...
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:31
да)) ты писал: "... Эх Ганчаренко, это уже твоя большая проблема, что ты не донёс до своих игроков, что это дерби ...".
У нас в г. Краснодаре дерби больше нет с момента исчезновения Кубани. Южное - с Ростовом. Еще бы игры Краснодар-2 с Краснодар-М считать дерби)))
Alexnvr
Alexnvr ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:23
Это уже на их усмотрение) Главное чтоб Мусаев учился хорошо. А Ханчаренко должен быть уволен (с) Да нормально всё с командой, думаю специально слили.
Сп62
Сп62 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 14:21
А всех остальных тренеров, кто проиграл, оставить?
Сп62
Сп62
вчера в 14:19
Конечно, здесь виноват тренер и тот, кто отвечает за полит-просвет работу.
Alexnvr
Alexnvr ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:18
Ханчаренка должен быть уволен)))) Даже с молодняком обязаны были выигрывать. Что мешало Ханчарэнке выпустить основных игрунов даже в первом тайме и решить вопрос?)))) Наверно ему это не надо было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:11, ред.
Надо понимать, что не все знают что такое дерби и в каком городе играет Кубань? Быки выглядели жалко на фоне Кубани. Один плюс, что костолом Черников получил ответку.
112910415
112910415
вчера в 13:57
забыли им рассказать
Ironigor
Ironigor ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:56
Дружище, а я что-то конкретизировал насчёт дерби или истории клуба Кубань ???
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:46
А это дерби? Настоящая кубань, которая правопреемник расформированной, сейчас в любительской лиге. Эта Кубань не имеет никаких юридических прав считаться "той самой". это другой клуб. Да, слили игру, но "дерби" эта игра лишь для журналистов, чтобы подогреть интерес
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:34
После таких поражений уважающие себя тренеры подают в отставку.
Cat01
Cat01
вчера в 13:30
Надо было напомнить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:11
Вон оно чё...В оправданиях Витюши Агронома появляются комедийные нотки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:04
Ганчаренко: «Не все в „Краснодаре“ знали, что игра с „Кубанью“ – дерби».
Эх Ганчаренко, это уже твоя большая проблема, что ты не донёс до своих игроков, что это дерби и любой матч, тем более такой , когда ты со своей командой играешь с клубом низшего дивизиона на кубок страны обязаны только выигрывать !!!
Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли к сожалению остановить.
А вот это слушать от тренера команды которая играет в РПЛ и борется за самые высокие места, просто не приемлемо. Беда Ганчаренко в самом Ганчаренко ! Имея у себя в команде такой подбор игроков и проиграть с разгромом, считается позорным. Как-то так, товарищ Ганчаренко. Всем Добра !!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:58
Не верю.
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