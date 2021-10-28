Ганчаренко: «Не все в „Краснодаре“ знали, что игра с „Кубанью“ – дерби».

Главный тренер «Краснодара» поделился мыслями после поражения своей команды от «Кубани» в матче Кубка России (0:3).

Мы знали, что это дерби, наверное, не все наши игроки об этом знали. Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть против тебя, так и за тебя. Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли, к сожалению, остановить.

Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается.