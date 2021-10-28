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Сёмин о первом ассисте Алексея Миранчука в этом сезоне: «Он молодец»

вчера, 14:37

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на первое результативное действие игрока «Аталанты» Алексея Миранчука нынешнем сезоне Серии А:

Леша молодец. Хорошо, что он это сделал как раз перед матчами сборной. Если бы я был тренером, давал бы ему больше времени на поле. Причем держал бы на постоянной основе.

Напомним, российский полузащитник вышел на поле на 78-й минуте в поединке 10-го тура Серии A с «Сампдорией» и отдал голевую передачу на Йосипа Иличича на последних секундах игры. Это первое результативное действие футболиста в сезоне.

Недавно слухи стали связывать Алексея с переходом в другую команду.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:25
Скоро будем радоваться каждому касанию Алёшки мяча! СЕГОДНЯ Алексей Миранчук вышел на замену и смог коснуться мяча ногой! Браво Алексей!
Лакшери
Лакшери
вчера в 15:10
Прочитал тут новость, решил обзор глянуть и смешно стало. Какая же это голевая? Ну может чисто на бумаге его и запишут, а по факту он просто мяч на фланг отдал и там уже Иличич еще пол команды обвел, прошел очень много и забил гол
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:43
Эта передача вряд ли что изменит в отношении тренера к Миранчуку, вероятнее всего Лёше пора готовиться к смене клуба, на что-нибудь попроще.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:39
Ну что же, с почином.
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