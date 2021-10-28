Сёмин о первом ассисте Алексея Миранчука в этом сезоне: «Он молодец»

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вчера, 14:37

Экс-тренер «Локомотива» отреагировал на первое результативное действие игрока «Аталанты» нынешнем сезоне Серии А:

Леша молодец. Хорошо, что он это сделал как раз перед матчами сборной. Если бы я был тренером, давал бы ему больше времени на поле. Причем держал бы на постоянной основе.

Напомним, российский полузащитник вышел на поле на 78-й минуте в поединке 10-го тура Серии A с «Сампдорией» и отдал голевую передачу на на последних секундах игры. Это первое результативное действие футболиста в сезоне.

Недавно слухи стали связывать Алексея с переходом в другую команду.