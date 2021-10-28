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Ракицкий: «Для нас всё решится в Турине»

вчера, 17:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит02.11.2021 в 23:00 Не начался

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий порассуждал о противостоянии с «Ювентусом» (0:1) в Лиге чемпионов.

Чего не хватило в игре с «Ювентусом»? Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло – и все. Ментальность. Если это убрать, все получится.

Для нас все решится в Турине. Если выиграем, шанс будет.

Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам ­терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем – они побегут отыгрываться, мы им еще забьем.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:19
Семаку нужен комиссар, который мог бы поднять боевой дух команды. Ракицкий прав. Дрожат колени у игроков перед топ клубами. Надо что-то делать. Нужен лидер, чтобы завести ребят.
протон
протон
вчера в 21:13
Отличный план, надёжный как швейцарские часы. А если без шуток, так и надо, что еще делать теперь уже.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
Как только в Турине выйдете на поле, сразу забудете свои слова. Как бы вы ни играли, как бы ни старались, "Ювентус" вам не по зубам. Чтобы с ним соперничать, вам постоянно надо играть в первенстве Италии и на своей шкуре почувствовать силу европейского ТОП-чемпионата и играющих в нём клубов. Причём в каждом матче, а не отдельных, которых можно пересчитать по пальцам в РПЛ.
viv
viv
вчера в 19:42
Ракицкий:"Мне кажется, надо расслабиться."

Спартак помнится расслабился на 0:7 с Ливерпулем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:32
Можно уже сейчас сказать, что решилось.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56, ред.
Я думаю для Зенита в Европейских кубках решено всё с тех пор когда Семак стал главным тренером !!!
Ведь по качеству игроков и трансфер маркету должны как минимум бороться за выход из группы. А сейчас при Семаке за счастье сыграть хоть как-то. А это как-то получается уже который год в пустую. А самое главное что никаких очков в коэффициенты для России игра многократного чемпиона не приносит. И это воспринимается как просто рядовая неудача. Возмущает и вводит в полное непонимание стратигия руководства клуба Зенит. Какие стоят перед клубом стратегические планы, если кроме чемпионства внутреннего чемпионата их не интересует. Столько денег 💰 💰 💰 втапливается в клуб и улетает для кого, для чего ??? И каждый год одно и тоже, может всё таки найти нормальных футбольных функционеров для развития всего футбольного хозяйства Зенита и получать от этого в последствии дивиденды от побед в еврокубках и продажах игроков. А так будем получать одно и тоже каждый год и надеяться на русское Авось.
Ну а игра в Турине, это уже только игра которую ждут только болельщики и надеются именно на Авось. Ну а сам Авось опять пройдёт мимо, как обычно !
Ждём Авось !!!))) Всем Добра !!!
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:56
Я бы так расставил их: Сассуоло>Зенит>Юве(без судей)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:55
Зенит в играх с Челси, Мальмё и Ювентусом оставил приятное впечатление, несмотря на два поражения.
По сравнению с двумя предыдущими версиями Зенита в ЛЧ, эта команда намного сильнее. А варианты возможны, это игры и в Турине и в Мальмё, а если Челси решит выход из группы раньше, то возможен сюрприз в Питере, в последнем матче. Но как бы не сложилось у Зенита, пожелаю удачи и выхода из группы!!!
sv_1969
sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 18:55
Главное футболки не забудьте выпустить после Юве))) Удачи))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:54
Сассуоло то получше будет))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:35, ред.
При всем уважении все решится в Мальме, борьба за третье место в группе Лиги Чемпионов пока все-таки потолок для наших клубов. Наконец-то есть все предпосылки для того, чтобы не занять последнее место в группе. Если все-таки в Турине удастся набрать хоть одно очко - это будет приятным сюрпризом, который отнюдь не гарантирует второе место. Победа в Турине - даже трудно представить, хотя ведь каким-то образом "Спартаку" удалось победить на Сан-Паоло, да и сам "Наполи" в серии А выступает увереннее "Юве". Так что, чем черт не шутит. Сам Ракицкий - настоящий профессионал, две голевые передачи в матче со "Спартаком" тому подтверждение. Если контракт с ним не продлен -желательно об этом позаботится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:32
Зенит не хуже сассуоло, но блин, в питере надо было брать очки!)) удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 18:23
Кпк всегда удачи!
drug01
drug01
вчера в 18:22
Ждём Турин!!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 18:17
Во фантазера поперло! Забьем и ещё забьем!! Кому и что вы можете забить?!
1bear
1bear
вчера в 18:16
"...побыстрее надо быть..." ну так будьте побыстрее если здоровья хватит минут на 20-30...тренера вам нужно злого по физподготовке ,чтобы гонял от души...
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:12
Уже всё решилось после жеребьёвки. Матч за 3-е место в Мальмё будет решающий.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:59
Это не Спартак забьём ещё забьём.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:55
Сдается всё решилось в Петербурге.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:54
Скорее всего в Швеции...
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