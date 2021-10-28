Ракицкий: «Для нас всё решится в Турине»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий порассуждал о противостоянии с «Ювентусом» (0:1) в Лиге чемпионов.
Чего не хватило в игре с «Ювентусом»? Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло – и все. Ментальность. Если это убрать, все получится.
Для нас все решится в Турине. Если выиграем, шанс будет.
Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем – они побегут отыгрываться, мы им еще забьем.
Ведь по качеству игроков и трансфер маркету должны как минимум бороться за выход из группы. А сейчас при Семаке за счастье сыграть хоть как-то. А это как-то получается уже который год в пустую. А самое главное что никаких очков в коэффициенты для России игра многократного чемпиона не приносит. И это воспринимается как просто рядовая неудача. Возмущает и вводит в полное непонимание стратигия руководства клуба Зенит. Какие стоят перед клубом стратегические планы, если кроме чемпионства внутреннего чемпионата их не интересует. Столько денег 💰 💰 💰 втапливается в клуб и улетает для кого, для чего ??? И каждый год одно и тоже, может всё таки найти нормальных футбольных функционеров для развития всего футбольного хозяйства Зенита и получать от этого в последствии дивиденды от побед в еврокубках и продажах игроков. А так будем получать одно и тоже каждый год и надеяться на русское Авось.
Ну а игра в Турине, это уже только игра которую ждут только болельщики и надеются именно на Авось. Ну а сам Авось опять пройдёт мимо, как обычно !
Ждём Авось !!!))) Всем Добра !!!
Ведь по качеству игроков и трансфер маркету должны как минимум бороться за выход из группы. А сейчас при Семаке за счастье сыграть хоть как-то. А это как-то получается уже который год в пустую. А самое главное что никаких очков в коэффициенты для России игра многократного чемпиона не приносит. И это воспринимается как просто рядовая неудача. Возмущает и вводит в полное непонимание стратигия руководства клуба Зенит. Какие стоят перед клубом стратегические планы, если кроме чемпионства внутреннего чемпионата их не интересует. Столько денег 💰 💰 💰 втапливается в клуб и улетает для кого, для чего ??? И каждый год одно и тоже, может всё таки найти нормальных футбольных функционеров для развития всего футбольного хозяйства Зенита и получать от этого в последствии дивиденды от побед в еврокубках и продажах игроков. А так будем получать одно и тоже каждый год и надеяться на русское Авось.
Ну а игра в Турине, это уже только игра которую ждут только болельщики и надеются именно на Авось. Ну а сам Авось опять пройдёт мимо, как обычно !
Ждём Авось !!!))) Всем Добра !!!