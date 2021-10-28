Ракицкий: «Для нас всё решится в Турине»

Защитник «Зенита» порассуждал о противостоянии с «Ювентусом» (0:1) в Лиге чемпионов.

Чего не хватило в игре с «Ювентусом»? Может, чуть побыстрее надо быть. И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло – и все. Ментальность. Если это убрать, все получится.

Для нас все решится в Турине. Если выиграем, шанс будет.

Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам ­терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем – они побегут отыгрываться, мы им еще забьем.