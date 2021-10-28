Павлюченко — о Губерниеве: «Пускай не лезет в футбол»

Экс-игрок «Спартака» рассказал о конфликте с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

После вылета России с Евро он начал перегибать палку. Начал лезть туда, куда ему нельзя. И рассуждать о футболе, когда всю жизнь комментировал лыжный спорт. Я удивляюсь таким. И это не только Губерниева касается. Даже артисты об этом говорят, актеры рассуждают о футболе. Фигуристы, гимнасты.

Или та ситуация с Бузовой. Это было некрасиво с его стороны и гадко. Не по-мужски.

Пускай не лезет в футбол. Там и без него разберутся. Как играть и как тренироваться. Правильно Бузова сказала, что этот человек – дно. Для меня то же самое.

Разговаривать с ним я не буду. Пройду мимо. Даже здороваться не хочу. Никогда не подам ему руку.