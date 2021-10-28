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Павлюченко — о Губерниеве: «Пускай не лезет в футбол»

вчера, 21:22

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о конфликте с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

После вылета России с Евро он начал перегибать палку. Начал лезть туда, куда ему нельзя. И рассуждать о футболе, когда всю жизнь комментировал лыжный спорт. Я удивляюсь таким. И это не только Губерниева касается. Даже артисты об этом говорят, актеры рассуждают о футболе. Фигуристы, гимнасты.

Или та ситуация с Бузовой. Это было некрасиво с его стороны и гадко. Не по-мужски.

Пускай не лезет в футбол. Там и без него разберутся. Как играть и как тренироваться. Правильно Бузова сказала, что этот человек – дно. Для меня то же самое.

Разговаривать с ним я не буду. Пройду мимо. Даже здороваться не хочу. Никогда не подам ему руку.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:06
А чем мы отличаемся от того же Губерниева ? Такие же профаны, считающие, что хорошо разбираемся в футболе. Многих, в том числе и меня, раздражает его безапелляционность в суждениях, какой-то нагловатый напор и повышенный тон с собеседниками, но согласитесь, что он также имеет право на личное мнение по тому или иному вопросу, касающемуся футбола, и как его, так и наше мнение могут быть ошибочным. Лично меня он раздражает своей искусственной улыбкой, при которой не видно его глаз, но что это меняет ? Как он высказывал, так и будет высказывать своё мнение, а нам остаётся только смириться с этим.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:28, ред.
Я был лучшего мнения о Губерниеве . Думаю и не только я. Распоясался этот большой уже не мальчик дядя живя , и как кот в масле катаясь. Поистине от жиру бесится , но как бы бумерангом не вернулось ответочка. Уж очень многих людей обидел дима
112910415
112910415
сегодня в 06:09
Губерниев ни в малейшей степени не авторитет в футболе
4u6nfw4h4heq
4u6nfw4h4heq
сегодня в 04:48
Реально чёрт по жизни этот губастый хам
makkie
makkie
вчера в 23:32
Рому поддержат тысячи болельщиков.
Губерниев был в биатлоне, вот пусть там и остаётся. А в футболе он не шарит, только орёт и провоцирует всех. Даже Черданцев лучше разбирается)
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:09
Человек просто хочет быть постоянно на виду у всех. А компетентность в той или иной области для него не важна. Главное чтобы костюмчик сидел.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:59
Ни Губерниев ни Павлюченко в спрте ни чего не достигли
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:58
Пора уже открывать новую передачу на ТНТ - "ФУТБОЛЬНЫЙ БАТЛ" ⚽️ с ведущими Губерниевым и Бузовой !!!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:55
Скучно стало, и на свет извлекли старые неджентльменские счёты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:53, ред.
Павлюченко давненько никто не слышал и не видел. Губерниев реально всюду лезет и создает однозначное впечатление "в каждой бочке затычка". И вот свершилось - то ли клоун, то ли шоумен, а также по совместительству амбассадор одного канала сомнительного качества (даже не пытаюсь его назвать спортивным) разбудил "спящего гиганта".
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:40
Губерниев лучший кунимастер Канделаки
протон
протон
вчера в 21:32
Кто такой Губерниев, товарищи? Кто такой Павлюченко – мы все прекрасно знаем и помним. А кто этот Губерниев, чтобы говорить подобное? Ему бы самому во рту шваброй поводить.
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