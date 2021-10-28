Рианчо: «Дзюба ещё не так стар, чтобы забыть о сборной»

Экс-наставник «Спартака» отреагировал на отсутствие форварда «Зенита» в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ -2022.

Карпин сам отлично знает, что и как делать. Если он не вызвал Дзюбу в сборную, значит, на это есть причины. У Валерия намного больше информации о состоянии российских футболистов, чем у нас всех, поэтому я уверен в его выборе. Видимо, Артем сейчас выглядит не так достойно, как остальные претенденты в сборную. Я считаю, что мы должны верить в выбор Карпина и поддерживать его решения.

Что касается Дзюбы, то он еще не так стар, чтобы забыть о сборной. Если он будет в хорошей форме и Карпин посчитает, что он необходим команде, то, уверен, он ему позвонит.