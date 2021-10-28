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Рианчо: «Дзюба ещё не так стар, чтобы забыть о сборной»

вчера, 19:01

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на отсутствие форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Карпин сам отлично знает, что и как делать. Если он не вызвал Дзюбу в сборную, значит, на это есть причины. У Валерия намного больше информации о состоянии российских футболистов, чем у нас всех, поэтому я уверен в его выборе. Видимо, Артем сейчас выглядит не так достойно, как остальные претенденты в сборную. Я считаю, что мы должны верить в выбор Карпина и поддерживать его решения.

Что касается Дзюбы, то он еще не так стар, чтобы забыть о сборной. Если он будет в хорошей форме и Карпин посчитает, что он необходим команде, то, уверен, он ему позвонит.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:50
Да сколько же можно мусолить тему сборки и деревянной стремянки в ней?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:48, ред.
Дзюбе уже 33...
Он изредка забывает за кого играет во время игры и спрашивает у игроков "Где наши ворота ??".и.."Почему я здесь?"
Возраст....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:58
Дзюба....
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:50
А зачем такие люди реагируют на такое?
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:59
Каждая шавка считает нужным затронуть тему онаниста(((
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:54
Если пройдем Хорватию Дзюба в сборную никогда не вернётся.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:53
Карпин очень принципиальный человек. И нечего не боится. Одна фраза о лимите и несогласие с Путиным чего стоит. В случае на его месте Черчесова или Газзаева мы получили бы просто подхалимское: "Да, Владимир Владимирович, я с вами полностью разделяю вашу точку зрения". И он звал Дзюбу в сборную, не поступившись со своими озвученными принципами из-за личных ссор. Получил отказ с выдуманными и наигранными причинами. Больше звать не будет и не надо. Подержанным и обветшалым львам место в зоосаде. Больше их никуда брать не надо.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:45
Я думаю можно забыть эту фамилию в контексте сборной.
beefs
beefs
вчера в 19:31
не сотрясай воздух...
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 19:28, ред.
С какого бока бывшему наставнику Спартака вдруг вспоминать о игроке Зенита....
Видимо эта тема его отсутствия в сборной кому то не дает покоя.....
drug01
drug01
вчера в 19:27
Всё зависит от его игры
cska1948
cska1948
вчера в 19:22
Рианчо: «Дзюба ещё не так стар, чтобы забыть о сборной»
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Дзюба о сборной может и не забыл. Но это и не так важно. Куда важнее то, что сборная о нём ЗАБЫЛА!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:20
Он - Тёма сам отказался прибыть с борную России по футболу.
А стареет каждую секунду - минуту ....
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 19:17
Просто уже хочется забыть про самого Дзюбу. Нет его в сборной и нет. Никому он не нужен был до лета 2018 года. Вечно по ссылкам из клуба в клуб скитался, бедолага. Ну посидел он в машине с Орзул, ну передернул лысого. С чего звездой то стал?
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