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Орлов: «„Спартак“ — идиоты»

вчера, 20:14

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о «Спартаке».

У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините, конечно. Чехарда, ну что это такое? Был один тренер – заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея?

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
сегодня в 12:19
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:54
    А кто они-то? орлушка 59т публично по именам пройтись. Жалкий невский лицемер!
    Эджуке
    Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 09:37
    Читать через строчку твой конёк )))

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    20 июля 2020

    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско будет отправлен в отставку. Такое решение приняли руководители «красно-белых» по итогам матча полуфинала Кубка России против петербургского «Зенита».

    По информации источника, боссов москвичей не устроило итоговое место, которое заняла команда в чемпионате, игровая модель и некоторые кадровые решения немецкого специалиста.

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    Скунса хотели уволить задолго до его "решения покинуть свой пост". Это не намёк на "пшел вон"? Так что да, я оказался прав - как мёртвому припарка )))
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 09:23
    У Спартака своя свадьба, но дедушка раздухарился не на шутку
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    сегодня в 07:35
    Сразу видно что люди с культурной столицы. Были.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ mat73 (раскрыть)
    сегодня в 07:23
    Это ФГМ 😉
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:23
    Не "Спартак", а Федун со своей семейкой.
    mat73
    mat73
    сегодня в 06:49
    Боярский, Медведев, Орлов, Дзюба, Радимов, Игонин, ... - в Питере там точно чемто газами их травят, не может нормальный умный и главное медийный человек такие вещи говорить. Это какаято болезнь чтоли!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:01
    всё же этот человек реально нездоров, и в тяжелой форме
    3t4cy3kf6cd7
    3t4cy3kf6cd7
    сегодня в 03:23
    Гена старый маразматик
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Расшифрую для непонятных:
    "Тедеско объявил о решении покинуть свой пост после 19-го тура...
    стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт..."
    ------------------------------
    По твоему когда тренер объявляет что хочет уйти но его просят остаться до конца сезона - это "намек - пшол вон"?!) Так что там насчет припарки мертвому?!)))
    Эджуке
    Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 01:06, ред.
    О чём? Или когда Скунсу год намекают, мол, пшол вон и он после этого решил не продлевать контракт - это же конечно он сам, а не его. Почитай ещё раз, поразмысли. Но, скорее всего, это как мёртвому припарка )
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 00:16
    Переживает Геннадий Сергеевич за Спартак, переживает... латентный спартаковец, по всей видимости).
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 23:54
    По моему это вы ошиблись, при чем дважды! "Молодой человек"....спасибо, приятно, но не соответствует действительности!) И уж если пишите про бюджет то укажите кто, где, когда?!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 23:22, ред.
    Аххаххах ну орлов и лицемер! Забыл он что ли, как один сезон их тренеровал Луческу, следующий Манчини, а за ним следующий Семак. Если вместо спартак поставить орлов, то ничего не изменится.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
    вчера в 22:52
    Ты бы еще раз свой копипаст прочитал бы и поразмыслил!)
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:41
    По миру гуляет Ковид, а в Питере наметилась нешуточная эпидемия Бояровщины!
    BDA8181
    BDA8181 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Ну вообще то в 90-е из бюджета кормились все клубы страны )) Даже Асмарал которым владел кто то там )) А уж до 90-х не могло быть по другому ,только через администрацию заводов,города или ещё чего то кормились клубы ))Так что вы молодой человек ошиблись ))Может когда был у руля Червиченко вы перестали кормиться и то думаю какие нить дотаций были из бюджета города ))))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:02
    Сказал жестоко,но справедливо
    Ironigor
    Ironigor ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Четверг, - "Рыбный день " !!!)
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 22:02
    Слова Орлова адресованы к руководству клуба и он здесь прав!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:59
    Без персонификации звучит общО,а посему неубедительно.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    вчера в 21:57
    Сегодня что полнолуние.
    cska1948
    cska1948 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 21:54
    Можно ещё и Карпина вспомнить. Он тоже, как тренер, серебро со СпаМом брал, за что и был отстранён от руководства командой.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 21:52
    При чем тут Каррера?! Давай еще Ганчаренко вспомним!
    Zak11
    Zak11
    вчера в 21:49
    Я так понял Орлов говорит о тех идиотах, которые не стали настаивать на возможном продлении Тедеско. Но тут надо ситуацию знать изнутри. Попытки скорее всего были, и по улучшению контракта в том числе. Но думаю немец ещё тогда, после игры с Зенитом всё для себя решил.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Вообще там тёмная история и что не смогли удержать тререра и отмазка с семьёй стандартная....
    А Каррера тоже сам захотел в Грецию?
    Эджуке
    Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать увольнение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

    Тедеско объявил о решении покинуть свой пост 16 декабря, после встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). Сообщалось, что специалист может быть уволен зимой, однако стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2020/21.

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    Конечно же Скунс сам ушёл )))
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 21:34
    О чем ты?!) Зачем писать чушь если не в теме?! Не было в Спартаке ни в 90-е, ни "до" бюджетных денег!!! Максимум бюджета клуба было 14 млн. долларов за счет выступления в еврокубках! 5% бюджета приносила клубная атрибутика.
    Ротор и Алания - 2 клуба которые в 90-е существовали за счет бюджетных денег!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:29, ред.
    Идиот, через нем. Idiot или франц. idiot из лат. idiōtа от греч. ἰδιώτης - "частное лицо"...в Спартаке одно частное лицо...Федун...
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