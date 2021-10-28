Орлов: «„Спартак“ — идиоты»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о «Спартаке».

У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините, конечно. Чехарда, ну что это такое? Был один тренер – заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея?