Орлов: «„Спартак“ — идиоты»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о «Спартаке».
У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините, конечно. Чехарда, ну что это такое? Был один тренер – заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея?
Вот тебе еще пару заголовков из того же издания:
"В бой на Приднестровье и Донбасс пойдут американские морпехи"
"Евреи рвутся эмигрировать в мусульманский Иран"
"Коммунистам устроили облаву, испугавшись встречи на Пушкинской"
Срочно к распространению!)))
Я читаю через строки?! Да я специально для тебя выделил строки которые ты пропустил!) Припаривайся на здоровье и желтуху не распространяй больше!!!
Вот тебе еще пару заголовков из того же издания:
"В бой на Приднестровье и Донбасс пойдут американские морпехи"
"Евреи рвутся эмигрировать в мусульманский Иран"
"Коммунистам устроили облаву, испугавшись встречи на Пушкинской"
Срочно к распространению!)))
Я читаю через строки?! Да я специально для тебя выделил строки которые ты пропустил!) Припаривайся на здоровье и желтуху не распространяй больше!!!
================================
20 июля 2020
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско будет отправлен в отставку. Такое решение приняли руководители «красно-белых» по итогам матча полуфинала Кубка России против петербургского «Зенита».
По информации источника, боссов москвичей не устроило итоговое место, которое заняла команда в чемпионате, игровая модель и некоторые кадровые решения немецкого специалиста.
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Скунса хотели уволить задолго до его "решения покинуть свой пост". Это не намёк на "пшел вон"? Так что да, я оказался прав - как мёртвому припарка )))
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20 июля 2020
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско будет отправлен в отставку. Такое решение приняли руководители «красно-белых» по итогам матча полуфинала Кубка России против петербургского «Зенита».
По информации источника, боссов москвичей не устроило итоговое место, которое заняла команда в чемпионате, игровая модель и некоторые кадровые решения немецкого специалиста.
================================
Скунса хотели уволить задолго до его "решения покинуть свой пост". Это не намёк на "пшел вон"? Так что да, я оказался прав - как мёртвому припарка )))
"Тедеско объявил о решении покинуть свой пост после 19-го тура...
стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт..."
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По твоему когда тренер объявляет что хочет уйти но его просят остаться до конца сезона - это "намек - пшол вон"?!) Так что там насчет припарки мертвому?!)))
"Тедеско объявил о решении покинуть свой пост после 19-го тура...
стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт..."
------------------------------
По твоему когда тренер объявляет что хочет уйти но его просят остаться до конца сезона - это "намек - пшол вон"?!) Так что там насчет припарки мертвому?!)))
А Каррера тоже сам захотел в Грецию?
А Каррера тоже сам захотел в Грецию?
Тедеско объявил о решении покинуть свой пост 16 декабря, после встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). Сообщалось, что специалист может быть уволен зимой, однако стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2020/21.
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Конечно же Скунс сам ушёл )))
Тедеско объявил о решении покинуть свой пост 16 декабря, после встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). Сообщалось, что специалист может быть уволен зимой, однако стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2020/21.
================================
Конечно же Скунс сам ушёл )))
Ротор и Алания - 2 клуба которые в 90-е существовали за счет бюджетных денег!!!
Ротор и Алания - 2 клуба которые в 90-е существовали за счет бюджетных денег!!!