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Талалаев: «У „Уфы“ есть Агаларов, который забивает. У нас нет, вот и всё»

вчера, 17:58
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями о матче с «Уфой» (0:1) в 13-м туре РПЛ.

Эмоции в раздевалке? Никаких эмоций. Ребята сидят опустошенные. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ... Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру... Как угодно.

Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.

А то, что сделал Тодорович... В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или еще куда-то. Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока.

Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдает команде соперника мяч, мы с «Химками» получили такой мяч, здесь получаем. Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, все происходит практически одинаково.

У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!

После матча информацию о возможной отставке Талалаева прокомментировал гендиректор «Ахмата».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:50
Зато в Грозном есть Талалаев.
BDA81
BDA81
вчера в 18:34
Вообще Агаларов по моему (если ни зазвиздица) и отыграет пару сезонов на таком уровне думаю уедит в Европу. Главное теперь засвититься в сборной и не переходить во всякие Спартаки,Зениты,ЦСКА .
ZenCh
ZenCh
вчера в 18:23
Ужас, какой позорный тренер.
протон
протон
вчера в 18:21
Нормально, что главный тренер при всех своих футболистов обвиняет? Типичный Талалаев. Все виноваты, но только не он.
У Уфы нет Талалаева, у нас есть
протон
протон
вчера в 18:20
ну это увольнение уже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:19
Как он умудряется, сидя в автобусе забивать голы - для меня загадка...
memphis
memphis
вчера в 18:19
Спартаку на заметку! Надо говорить у них есть, условно, Мбапе, а у нас нет, вот и все...😁
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:11, ред.
Мы языками не болтаем,
есть в Грозном тренер Талалаев,
есть Грозный -Сити и т.д.,
нет пьяных и ЛГБТ.
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