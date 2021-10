Полузащитник «Челси» Жоржиньо реализовал пенальти в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ньюкасла» (3:0).

Итальянец стал первым футболистом в истории АПЛ , который забил 10 голов подряд с одиннадцатиметровой отметки.

10 — Jorginho is the first player in Premier League history to have 10 consecutive goals in the competition come from the penalty spot. Specialist. pic.twitter.com/8QnKaGfoeC